Известны все участники плей-офф Кубка Африки: пары 1/8 финала

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Куров Артем
Вчера завершился групповой этап Кубка африканских наций по футболу. В плей-офф прошли сборные, занявшие первые и вторые места в шести квартетах, а также лучшие четыре команды, занявшие третьи места.
Футболисты сборной Нигерии. Фото прес-служба КАН
27.01 Нигерия – Камерун
27.01 Ангола – Намибия
28.01 Египет – ДР Конго
28.01 Марокко – ЮАР
29.01. Сенегал – Кот-д'Ивуар
29.01. Кабо-Верде – Мавритания
30.01 Мали – Буркина-Фасо
30.01 Экваториальная Гвинея – Гвинея
Группа A
13 января. 22:00. Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау – 2:0
14 января. 16:00. Нигерия – Экваториальная Гвинея – 1:1
18 января. 16:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау 4:2
18 января. 19:00. Кот-д'Ивуар – Нигерия 0:1
22 января. 19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар 4:0
22 января. 19:00. Гвинея-Бисау – Нигерия 0:1
Группа B
14 января в 19:00. Египет – Мозамбик – 2:2
14 января. 22:00. Гана – Кабо-Верде – 1:2
18 января. 22:00. Египет – Гана 2:2
19 января. 16:00. Кабо-Верде – Мозамбик 3:0
22 января. 22:00. Мозамбик – Гана 2:2
22 января. 22:00. Кабо-Верде – Египет 2:2
Группа C
15 января. 16:00. Сенегал – Гамбия – 3:0
15 января. 19:00. Камерун – Гвинея – 1:1
19 января. 19:00. Сенегал – Камерун 3:1
19 января. 22:00. Гвинея – Гамбия 1:0
23 января. 19:00. Гамбия – Камерун 2:3
23 января. 19:00. Гвинея – Сенегал 0:2
Группа D
15 января. 22:00. Алжир – Ангола – 1:1
16 января. 16:00. Буркина-Фасо – Мавритания – 1:0
20 января. 16:00. Алжир – Буркина-Фасо 2:2
20 января. 19:00. Мавритания – Ангола 2:3
23 января. 22:00. Ангола – Буркина-Фасо 2:0
23 января. 22:00. Мавритания – Алжир 1:0
Группа E
16 января. 19:00. Тунис – Намибия – 0:1
16 января. 22:00. Мали – ЮАР – 2:0
20 января. 22:00. Тунис – Мали 1:1
21 января. 22:00. ЮАР – Намибия 4:0
24 января. 19:00. Намибия – Мали 0:0
24 января. 19:00. ЮАР – Тунис 0:0
Группа F
17 января. 19:00. Марокко – Танзания – 3:0
17 января. 22:00. ДР Конго – Замбия – 1:1
21 января. 16:00. Марокко – ДР Конго 1:1
21 января. 19:00. Замбия – Танзания 1:1
24 января. 22:00. Замбия – Марокко 0:1
24 января. 22:00. Танзания – ДР Конго 0:0
Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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