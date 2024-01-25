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Известны все участники плей-офф Кубка Африки: пары 1/8 финала

Матчи 1/8 финала Кубка африканских наций пройдут с 27 по 30 января

сегодня, 14:51
Автор:
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Куров Артем
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Вчера завершился групповой этап Кубка африканских наций по футболу. В плей-офф прошли сборные, занявшие первые и вторые места в шести квартетах, а также лучшие четыре команды, занявшие третьи места.

Известны все участники плей-офф Кубка Африки: пары 1/8 финала

Футболисты сборной Нигерии. Фото прес-служба КАН

Расписание матчей 1/8 финала Кубка Африки

  • 27.01 Нигерия – Камерун

  • 27.01 Ангола – Намибия

  • 28.01 Египет – ДР Конго

  • 28.01 Марокко – ЮАР

  • 29.01. Сенегал – Кот-д'Ивуар

  • 29.01. Кабо-Верде – Мавритания

  • 30.01 Мали – Буркина-Фасо

  • 30.01 Экваториальная Гвинея – Гвинея

Известны все участники плей-офф Кубка Африки: пары 1/8 финала - фото 2

Результаты матчей группового этапа КАН

Группа A

  • 13 января. 22:00. Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау – 2:0

  • 14 января. 16:00. Нигерия – Экваториальная Гвинея – 1:1

  • 18 января. 16:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау 4:2

  • 18 января. 19:00. Кот-д'Ивуар – Нигерия 0:1

  • 22 января. 19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар 4:0

  • 22 января. 19:00. Гвинея-Бисау – Нигерия 0:1

Группа B

  • 14 января в 19:00. Египет – Мозамбик – 2:2

  • 14 января. 22:00. Гана – Кабо-Верде – 1:2

  • 18 января. 22:00. Египет – Гана 2:2

  • 19 января. 16:00. Кабо-Верде – Мозамбик 3:0

  • 22 января. 22:00. Мозамбик – Гана 2:2

  • 22 января. 22:00. Кабо-Верде – Египет 2:2

Группа C

  • 15 января. 16:00. Сенегал – Гамбия – 3:0

  • 15 января. 19:00. Камерун – Гвинея – 1:1

  • 19 января. 19:00. Сенегал – Камерун 3:1

  • 19 января. 22:00. Гвинея – Гамбия 1:0

  • 23 января. 19:00. Гамбия – Камерун 2:3

  • 23 января. 19:00. Гвинея – Сенегал 0:2

Группа D

  • 15 января. 22:00. Алжир – Ангола – 1:1

  • 16 января. 16:00. Буркина-Фасо – Мавритания – 1:0

  • 20 января. 16:00. Алжир – Буркина-Фасо 2:2

  • 20 января. 19:00. Мавритания – Ангола 2:3

  • 23 января. 22:00. Ангола – Буркина-Фасо 2:0

  • 23 января. 22:00. Мавритания – Алжир 1:0

Группа E

  • 16 января. 19:00. Тунис – Намибия – 0:1

  • 16 января. 22:00. Мали – ЮАР – 2:0

  • 20 января. 22:00. Тунис – Мали 1:1

  • 21 января. 22:00. ЮАР – Намибия 4:0

  • 24 января. 19:00. Намибия – Мали 0:0

  • 24 января. 19:00. ЮАР – Тунис 0:0

Группа F

  • 17 января. 19:00. Марокко – Танзания – 3:0

  • 17 января. 22:00. ДР Конго – Замбия – 1:1

  • 21 января. 16:00. Марокко – ДР Конго 1:1

  • 21 января. 19:00. Замбия – Танзания 1:1

  • 24 января. 22:00. Замбия – Марокко 0:1

  • 24 января. 22:00. Танзания – ДР Конго 0:0

Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.



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Источник: https://x.com/CAF_Online/status/1750302580436050254?s=20
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