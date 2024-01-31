Известны все участники 1/4 финала Кубка Африки

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Куров Артем
Вчера прошли последние матчи 1/8 финала Кубка Африки. Главный фаворит турнира сборная Марокко, проигравшая в Южной Африке и вылетевшая из турнира. Расписание и пару четвертьфиналов читайте в материале "Комментариев".
Матч Марокко-ЮАР. Фото прес-служба КАН
2 февраля, пятница
19:00. Нигерия – Ангола
22:00. ДР Конго – Гвинея
3 февраля, суббота
19:00. Мали – Кот-д'Ивуар
22:00. Кабо-Верде – ЮАР
27.01 Нигерия – Камерун 2:0
27.01 Ангола – Намибия 3:0
28.01 Египет – ДР Конго 1:2 (после серии пенальти)
28.01 Экваториальная Гвинея – Гвинея 0:1
29.01.Сенегал – Кот-д'Ивуар 1:2 (после серии пенальти)
29.01. Кабо-Верде – Мавритания 1:0
30.01 Мали – Буркина-Фасо 2:1
30.01 Марокко – ЮАР 0:2
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