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Известны все участники 1/4 финала Кубка Африки

Четвертьфиналы Кубка Африки пройдут 2 и 3 февраля

31 января 2024, 12:46
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Куров Артем
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Вчера прошли последние матчи 1/8 финала Кубка Африки. Главный фаворит турнира сборная Марокко, проигравшая в Южной Африке и вылетевшая из турнира. Расписание и пару четвертьфиналов читайте в материале "Комментариев".

Известны все участники 1/4 финала Кубка Африки

Матч Марокко-ЮАР. Фото прес-служба КАН

Расписание всех матчей 1/4 финала Кубка Африки

2 февраля, пятница

  • 19:00. Нигерия – Ангола

  • 22:00. ДР Конго – Гвинея

3 февраля, суббота

  • 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар

  • 22:00. Кабо-Верде – ЮАР

Известны все участники 1/4 финала Кубка Африки - фото 2

Результаты матчей 1/8 финала Кубка Африки

  • 27.01 Нигерия – Камерун 2:0

  • 27.01 Ангола – Намибия 3:0

  • 28.01 Египет – ДР Конго 1:2 (после серии пенальти)

  • 28.01 Экваториальная Гвинея – Гвинея 0:1

  • 29.01.Сенегал – Кот-д'Ивуар 1:2 (после серии пенальти)

  • 29.01. Кабо-Верде – Мавритания 1:0

  • 30.01 Мали – Буркина-Фасо 2:1

  • 30.01 Марокко – ЮАР 0:2

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Источник: https://x.com/CAF_Online/status/1752455698254827957?s=20
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