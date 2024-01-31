Известны все участники 1/4 финала Кубка Африки

Вчера прошли последние матчи 1/8 финала Кубка Африки. Главный фаворит турнира сборная Марокко, проигравшая в Южной Африке и вылетевшая из турнира. Расписание и пару четвертьфиналов читайте в материале "Комментариев".



Матч Марокко-ЮАР. Фото прес-служба КАН

Расписание всех матчей 1/4 финала Кубка Африки

2 февраля, пятница

19:00. Нигерия – Ангола

22:00. ДР Конго – Гвинея

3 февраля, суббота

19:00. Мали – Кот-д'Ивуар

22:00. Кабо-Верде – ЮАР





Результаты матчей 1/8 финала Кубка Африки

27.01 Нигерия – Камерун 2:0

27.01 Ангола – Намибия 3:0

28.01 Египет – ДР Конго 1:2 (после серии пенальти)

28.01 Экваториальная Гвинея – Гвинея 0:1

29.01.Сенегал – Кот-д'Ивуар 1:2 (после серии пенальти)

29.01. Кабо-Верде – Мавритания 1:0

30.01 Мали – Буркина-Фасо 2:1

30.01 Марокко – ЮАР 0:2

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