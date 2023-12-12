Известны стартовые составы "Униона" и "Реала" на матч Лиги чемпионов

Сегодня пройдут матчи последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В одном из матчей встретятся "Унион Берлин" и "Реал Мадрид". Стали известны стартовые составы на этот матч, передают "Комментарии".



Беллингем и Алаба празднуют гол. Фото прес-служба Реал Мадрид

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Состав "Реала": Кепа (В), Алаба, Беллингем, Начо, Модрич, Родриго, Хоселу, Вальверде, Васкес, Себальос, Фран Гарсия.

Состав "Униона": Беренс, Габерер, Госэнс, Екель, Кнохе, Лейте, Реннов (В), Руссион, Фолланд, Хедира (К), Юранович.

На каких каналах будут транслировать матч

Матч "Унион Берлин" и "Реал Мадрид" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Все матчи 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

"Ланс" — "Севилья" 19:45;

"ПСВ" — "Арсенал" 19:45;

"Зальцбург" — "Бенфика" 22:00;

"Интер" — "Реал Сосьедад" 22:00;

"Копенгаген" — "Галатасарай" 22:00;

"Манчестер Юнайтед" — "Бавария" 22:00;

"Наполи" — "Брага" 22:00;

"Унион Берлин" — "Реал Мадрид" 22:00.

13 декабря, среда

"РБ Лейпциг" — "Янг Бойз" 19:45;

"Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 19:45;

"Антверпен" — "Барселона" 22:00;

"Атлетико" — "Лацио" 22:00;

"Боруссия" — "ПСЖ" 22:00;

"Ньюкасл Юнайтед" "Милан" 22:00;

"Порту" — "Шахтер" 22:00;

"Селтик" — "Фейеноорд" 22:00.

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.



