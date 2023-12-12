Известны стартовые составы на матч Зальцбурга и Бенфики: сыграет ли Трубин

Сегодня пройдут матчи последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В одном из матчей встретятся "Зальцбург" и "Бенфика" Трубина. Стали известны стартовые составы на матч, передают "Комментарии".



Трубин во время матча. Фото с открытых источников

Составы на игру

Состав "Зальцбурга": Гурна-Дуат, Нене, Ратков, Байда, Бидструп, Глух, Дедич (К), Павлович, Пйонтковски, Сучич, Шлагер (В).

Состав Бенфики: Араужу, Аурнес, Ди Мария, Жоау Мариу, Кокджу, Морату, Невес, Отаменди (К), Рафа Силва, Тенгстедт, Трубин (В).

На каких каналах будут транслировать матч

Матч "Зальцбург" — "Бенфика" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 7", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Зальцбург и Бенфика потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ, но решат в очном противостоянии кто сыграет в евровесне. "Орлам", чтобы сыграть весной в еврокубках, нужна победа с разницей более чем в два забитых мяча. В первом туре сильнее были австрийцы со счетом 2:0.

Все матчи 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

"Ланс" — "Севилья" 19:45;

"ПСВ" — "Арсенал" 19:45;

"Зальцбург" — "Бенфика" 22:00;

"Интер" — "Реал Сосьедад" 22:00;

"Копенгаген" — "Галатасарай" 22:00;

"Манчестер Юнайтед" — "Бавария" 22:00;

"Наполи" — "Брага" 22:00;

"Унион Берлин" — "Реал Мадрид" 22:00.

13 декабря, среда

"РБ Лейпциг" — "Янг Бойз" 19:45;

"Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 19:45;

"Антверпен" — "Барселона" 22:00;

"Атлетико" — "Лацио" 22:00;

"Боруссия" — "ПСЖ" 22:00;

"Ньюкасл Юнайтед" "Милан" 22:00;

"Порту" — "Шахтер" 22:00;

"Селтик" — "Фейеноорд" 22:00.

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