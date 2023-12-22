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Известны стартовые составы на матч "Сассуоло - "Дженоа": выйдет ли в основе Малиновский

Команды соседствуют по турнирной таблице Серии А, занимают 14-15 места и имеют одинаковое количество очков

сегодня, 19:23
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня начнется 17-й тур итальянской Серии А матчем "Сассуоло — "Дженоа", за которую играет Руслан Малиновский. Стали известны стартовые составы команд на игру, передают "Комментарии".

Известны стартовые составы на матч "Сассуоло - "Дженоа": выйдет ли в основе Малиновский

Малиновский после матча. Фото с открытых источников

Стартовые составы на матч

Известны стартовые составы на матч ”Сассуоло - ”Дженоа”: выйдет ли в основе Малиновский - фото 2

Где посмотреть матч

Игру “Сассуоло – “Дженоа” можно посмотреть на платформе Megogo, в разделе “Спорт” или на канале “Megogo Футбол 2”, при условии если у вас есть подписки “Максимальная” или “Спорт”. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

Все матчи 17 тура Серии А

  • 22.12.2023 19:30 "Эмполи" — Лацио"

  • 22.12.2023 19:30 "Сассуоло — "Дженоа"

  • 22.12.2023 21:45 "Монца" — "Фиорентина"

  • 22.12.2023 21:45 "Солернитана" — "Милан"

  • 23.12.2023 13:30 "Фрозиноне" — "Ювентус"

  • 23.12.2023 16:00 "Болонья" — "Аталанта"

  • 23.12.2023 16:00 "Торино" — "Удинезе"

  • 23.12.2023 19:00 "Верона" — "Кальяри"

  • 23.12.2023 19:00 "Интер" — "Лечче"

  • 23.12.2023 21:45 "Рома" — "Наполи"

Положение в турнирной таблице перед 17 туром

Лидирует в турнирной таблице "Интер", который имеет 41 очко. С отставанием в 5 очков от лидера на втором месте размещался туринский "Ювентус". Следом за ним следует "Милан" с 32 зачетными баллами. Зону Лиги чемпионов неожиданно замыкает "Болонья", имеющая 28 очков. Претенденты на вылет: "Эмполи" Коваленко (18 место, 12 очков), "Верона" (19 место 11 очков), "Салернитана" (20 место, 8 очков).

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Источник: https://www.flashscore.ua/match/jyrhYP9b/#/match-summary/lineups
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