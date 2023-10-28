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Известны стартовые составы Барселоны и Реала: какие схемы выбрали тренеры

Роберт Левандовский начнет Эль Классико на скамейке запасных

сегодня, 16:59
Автор:
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Куров Артем
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Через считанные минуты начнется важнейшее противостояние в мире – Эль Класико между каталонской Барселоной и мадридским Реалом. Стали известны составы команд на этот исторический матч, сообщают "Комментарии".

Известны стартовые составы Барселоны и Реала: какие схемы выбрали тренеры

Эмблемы Реала и Барселоны. Фото с открытых источников

Стартовые составы на Эль Класико

Состав "Барселоны": 1 терр Штеген М. (В) (К), 4 Араухо Р., 15 Кристенсен А., 5 Мартинес И., 3 Бальде А., 22 Гюндоган И., 6 Гави, 32 Лопес Ф., 2 Канселу Ж., 7 Торрес Ф., 14 Жоау Феликс.


Запасные: 17 Алонсо М., 26 Астралага А. (В), 38 Гую М., 30 Касадо М., 33 Кубарси П., 23 Кунде Ж., 9 Левандовская Р.,13 Пенья И. (В), 11 Рафинья , 18 Ромеу О., 39 Форт Э., 27 Ямал Л.

Состав "Реала": 25 Аррисабалага К. (В), 2 Карвахаль Д. (К), 22 Рюдигер А., 4 Алаба Д., 23 Менди Ф., 18 Чуамэни О., 15 Вальверде Ф., 5 Беллингем Дж. , 8 Кроос Т., 11 Родриго, 7 Винисиус Жуниор.

Запасные: 20 Гарсия Ф., 21 Диас Б., 12 Камавинга Э., 17 Лукас, 13 Лунин А. (В), 10 Модрич Л., 6 Начо, 26, Пинейро дель Аламо Д. (В), 14 Хоселу.

Известны стартовые составы Барселоны и Реала: какие схемы выбрали тренеры - фото 2

Статистика встреч

Первое Эль Класико прошло в 1916 году и с тех пор команды сыграли между собой 254 игры. "Королевский клуб" победил 102 раза, а "Барселона" 100, еще 52 матча закончились вничью. Что касается последнего официального матча, то в апреле в полуфинале Кубка Испании "Реал" разгромил "сине-гранатовых" на "Камп Ноу" со счетом 4:0.

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Источник: https://www.flashscore.ua/match/OUk78MMJ/#/match-summary/lineups
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