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Известны фавориты на получение "Золотого мяча 2024"

Среди главных фаворитов игроки "Реала", Баварии" и "ПСЖ"

сегодня, 15:14
Автор:
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Куров Артем
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Портал Goal назвал свой рейтинг игроков, которые, скорее всего, получат Золотой мяч в следующем году, по состоянию на сейчас. Хотя до вручения еще достаточно долго, но уже есть явные претенденты, передают "Комментарии".

Известны фавориты на получение "Золотого мяча 2024"

Беллингем празднует гол. Фото прес-служба Реал Мадрид

Фавориты "Золотого мяча 2024"

  1. Джуд Беллингем, "Реал Мадрид";

  2. Гарри Кейн, "Бавария";

  3. Килиан Мбаппе, "ПСЖ";

  4. Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити";

  5. Мохамед Салах, "Ливерпуль";

  6. Родри, "Манчестер Сити";

  7. Антуан Гризманн, "Атлетико Мадрид";

  8. Букайо Сакко, "Арсенал";

  9. Деклан Райс, "Арсенал";

  10. Хулиан Альварес, "Манчестер Сити".

Джуд Беллингем довольно ожидаемо сейчас идет главным фаворитом на получение "Золотого мяча" в следующем году. Он стал лидером мадридского "Реала" в свои 20 лет. В этом сезоне англичанин провел 21 матч за "сливочных" в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.

Напомним, что портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков испанской Ла Лиги. Рейтинг самых дорогих игроков , футболистов, наиболее прибавивших в цене и больше подешевевших, смотрите в материале "Комментариев".

Также отметим, что атакующий полузащитник Георгий Судаков, сверкающий в составе "Шахтера", стал объектом заинтересованности "Барселоны" , сообщает Xcatalunya, передают "Комментарии". "Блаугранас" могут перехватить игрока у туринского "Ювентуса".




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Источник: https://www.goal.com/en/lists/ballon-dor-2024-power-rankings/blt64e16da6b8170bb7#cseb1d7b324a55c827
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