Известны фавориты на получение "Золотого мяча 2024"

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Куров Артем
Портал Goal назвал свой рейтинг игроков, которые, скорее всего, получат Золотой мяч в следующем году, по состоянию на сейчас. Хотя до вручения еще достаточно долго, но уже есть явные претенденты, передают "Комментарии".
Беллингем празднует гол. Фото прес-служба Реал Мадрид
Джуд Беллингем, "Реал Мадрид";
Гарри Кейн, "Бавария";
Килиан Мбаппе, "ПСЖ";
Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити";
Мохамед Салах, "Ливерпуль";
Родри, "Манчестер Сити";
Антуан Гризманн, "Атлетико Мадрид";
Букайо Сакко, "Арсенал";
Деклан Райс, "Арсенал";
Хулиан Альварес, "Манчестер Сити".
Джуд Беллингем довольно ожидаемо сейчас идет главным фаворитом на получение "Золотого мяча" в следующем году. Он стал лидером мадридского "Реала" в свои 20 лет. В этом сезоне англичанин провел 21 матч за "сливочных" в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.
Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.
Напомним, что портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков испанской Ла Лиги. Рейтинг самых дорогих игроков , футболистов, наиболее прибавивших в цене и больше подешевевших, смотрите в материале "Комментариев".
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