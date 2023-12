Известны фавориты на получение "Золотого мяча 2024"

Портал Goal назвал свой рейтинг игроков, которые, скорее всего, получат Золотой мяч в следующем году, по состоянию на сейчас. Хотя до вручения еще достаточно долго, но уже есть явные претенденты, передают "Комментарии".



Беллингем празднует гол. Фото прес-служба Реал Мадрид

Фавориты "Золотого мяча 2024"

Джуд Беллингем, "Реал Мадрид"; Гарри Кейн, "Бавария"; Килиан Мбаппе, "ПСЖ"; Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити"; Мохамед Салах, "Ливерпуль"; Родри, "Манчестер Сити"; Антуан Гризманн, "Атлетико Мадрид"; Букайо Сакко, "Арсенал"; Деклан Райс, "Арсенал"; Хулиан Альварес, "Манчестер Сити".

Джуд Беллингем довольно ожидаемо сейчас идет главным фаворитом на получение "Золотого мяча" в следующем году. Он стал лидером мадридского "Реала" в свои 20 лет. В этом сезоне англичанин провел 21 матч за "сливочных" в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

