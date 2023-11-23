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Известно с кем сыграет Украина в плей-офф отбора Евро-2024: когда состоятся матчи

Аналитики оценивают шансы на проход на Евро-2024 сборной Украины в 36%

сегодня, 13:17
Автор:
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Куров Артем
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Сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право уехать на чемпионат Европы 2024 года. Об этом стало известно из трансляции жеребьевки на официальном сайте УЕФА, передают "Комментарии".

Известно с кем сыграет Украина в плей-офф отбора Евро-2024: когда состоятся матчи

Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Кто соперник сборной Украины

Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора к Евро-2024 сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. В случае, если удастся пройти боснийцев, в финале команду Сергея Реброва ждет победитель пары Израиль/Исландия.


Известно с кем сыграет Украина в плей-офф отбора Евро-2024: когда состоятся матчи - фото 2

Корзины жеребьевки Евро-2024

Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.

Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия.

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, победитель сетки плей-офф A, победитель сетки плей-офф B, победитель сетки плей-офф C.

Шансы сборных на проход в финальную часть Евро

По мнению статистиков, наибольшие шансы на попадание в Евро-2024 у сборной Греции – целых 50 процентов. На втором месте идут наши соседи поляки из 47%. А за ними уже подопечные Сергея Реброва и сборная Грузии с 36% на успех. На процент меньше верят в проход сборной Уэльса, а в 31% оценивают шансы Израиля. Худшие шансы у сборных Боснии и Герцеговины с Финляндией – 21% и 18% соответственно. Исландия имеет 9%, Казахстан и Люксембург по 7%. Совершенно не верят в сборную Эстонии – всего 3 процента на путевку в Германию.

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Источник: https://www.uefa.com/euro2024/draws/2024/2001872/
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