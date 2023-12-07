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Известен состав "Жироны" на матч Кубка Испании: сыграет ли Цыганков

В матче не сыграет Артем Довбик, ему дали отдохнуть

сегодня, 21:22
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в рамках 1/32 финала Кубка Испании по футболу встретятся "Ориуэла" и "Жирона". В заявке команды Мичела нет Артема Довбика. Стал известен стартовый состав "бело-красных". Сыграйте в основе Цыганков, читайте в материале "Комментариев".

Известен состав "Жироны" на матч Кубка Испании: сыграет ли Цыганков

Цыганков празднует гол. Фото прес-служба "Жироны"

Состав "Жироны": Солис Ромеро, Альмена, Бернардо, Валери, Кебе, Мартинес, Порту, Стуани (К), Торре, Фуидиас, Хуанпе.


Виктор Цыганков начнет матч со скамейки запасных.

Где будут транслировать матч

Игру "Ориуэла" — "Жирона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 22:00.

Перед матчем

"Жирона" находится на 2 позиции в испанской Ла Лиге. Свой последний матч бело-красные выиграли у Валенсии со счетом 2:1. В 1/64 финала Кубка Испании "Жирона" одолела "Сан-Роке" 2:1. "Ориуэлла" играет в пятом по силе дивизионе Испании. В прошлом раунде клуб прошел "Химнастик" в серии пенальти.

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Источник: https://www.flashscore.ua/match/SA2jD7hk/#/match-summary/match-summary
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