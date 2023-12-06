Известен состав "Брентфорда" на матч с "Брайтоном": в основе Ярмолюк

Сегодня в рамках 15 тура английской Премьер-лиги "Брайтон" будет принимать "Брентфорд", за который играет украинец Ярмолюк. Стали известны стартовые составы команд, передают "Комментарии".



Ярмолюк праздует гол. Фото с открытых источников

Состав "Брентфорда": Баптист, Годдос, Мбемо, Ми, Мопе, Оньек, Пиннок, Расмуссен, Флеккен (В), Янельт (К), Ярмолюк.

Состав "Брайтона": Балеба, Адингра, Буонанотте, Ван Геке, Гилмор, Гросс (К), Жуан Педро, Игорь, Митома, Стол (В), Хиншелвуд.

Где будут транслировать матч

Игру Брайтон – Брентфорд можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports, при условии если у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 21:30.

Все матчи 15 тура английской Премьер-лиги

5 декабря, вторник

21:30 "Вулвергемтпон" 1:0 "Бернли"

22:15 "Лутон" 3:4 "Арсенал"

6 декабря, среда

21:30 "Брайтон" — "Брентфорд"

21:30 "Кристалл Пелес" — "Борнмут"

21:30 "Фулгем" — "Ноттингем"

21:30 "Шеффилд" — "Ливерпуль"

22:15 "Астон Вилла" — "Манчестер Сити"

22:15 "Манчестер Юнайтед" — "Челси"

7 декабря, четверг

21:30. "Эвертон" — "Ньюкасл"

22:15. "Тоттенхэм" — "Вест Хэм"

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