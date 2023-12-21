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Известен официальный формат Суперлиги: сколько будет играть команд

Всего в мужской Суперлиге может сыграть 64 команды

сегодня, 14:39
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.

Известен официальный формат Суперлиги: сколько будет играть команд

Левандовски бьет по воротам в Ель Классико. Фото с открытых источников

В основе нашего видения – 64 мужских и 32 женских команд, которые играют в середине недели в системе лиг по всей Европе и решающими матчами на протяжении всего футбольного сезона, – говорится в сообщении на официальном сайте Суперлиги.

Суперлига среди мужчин

Мужская Суперлига включает 64 клуба в трех лигах: Star, Gold и Blue. Звездная и Золотая лиги насчитывают по 16 клубов, а Синяя лига – 32 клуба. Все клубы будут играть в группах по 8 команд – дома и на выезде, что гарантирует минимум 14 матчей в год.

  • В конце сезона в каждой лиге будет сыгран плей-офф из 8 клубов для определения чемпионов лиги.

  • Будет ежегодное повышение и понижение между тремя лигами с продвижением в Синюю лигу на основе результатов внутренней лиги.

  • Не будут увеличены календарные дни матчей, кроме тех, которые предусмотрены существующими международными соревнованиями.

  • Матчи будут проходить в середине недели и не будут мешать календарю матчей внутренних лиг.


Женская Суперлига

Женские соревнования пройдут в Звездной и Золотой лигах по 16 клубов в каждой.

  • Равно как и в мужских соревнованиях, клубы будут играть в группах по 8 команд — дома и на выезде – с гарантированными минимум 14 матчами в год.

  • В конце сезона в каждой лиге будет сыгран плей-офф из 8 клубов для определения чемпионов лиги.

  • Между двумя лигами будет происходить ежегодное повышение и понижение с повышением в Золотую лигу на основе результатов внутренней лиги.

  • Матчи будут проходить в середине недели и не будут мешать календарю матчей внутренних лиг.


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Источник: https://a22sports.com/en/competition/
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