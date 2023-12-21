Известен официальный формат Суперлиги: сколько будет играть команд



















Сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.



Левандовски бьет по воротам в Ель Классико. Фото с открытых источников

В основе нашего видения – 64 мужских и 32 женских команд, которые играют в середине недели в системе лиг по всей Европе и решающими матчами на протяжении всего футбольного сезона, – говорится в сообщении на официальном сайте Суперлиги.

Суперлига среди мужчин

Мужская Суперлига включает 64 клуба в трех лигах: Star, Gold и Blue. Звездная и Золотая лиги насчитывают по 16 клубов, а Синяя лига – 32 клуба. Все клубы будут играть в группах по 8 команд – дома и на выезде, что гарантирует минимум 14 матчей в год.

В конце сезона в каждой лиге будет сыгран плей-офф из 8 клубов для определения чемпионов лиги.

Будет ежегодное повышение и понижение между тремя лигами с продвижением в Синюю лигу на основе результатов внутренней лиги.

Не будут увеличены календарные дни матчей, кроме тех, которые предусмотрены существующими международными соревнованиями.

Матчи будут проходить в середине недели и не будут мешать календарю матчей внутренних лиг.





Женская Суперлига

Женские соревнования пройдут в Звездной и Золотой лигах по 16 клубов в каждой.

Равно как и в мужских соревнованиях, клубы будут играть в группах по 8 команд — дома и на выезде – с гарантированными минимум 14 матчами в год.

В конце сезона в каждой лиге будет сыгран плей-офф из 8 клубов для определения чемпионов лиги.

Между двумя лигами будет происходить ежегодное повышение и понижение с повышением в Золотую лигу на основе результатов внутренней лиги.

Матчи будут проходить в середине недели и не будут мешать календарю матчей внутренних лиг.





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