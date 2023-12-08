Известен лучший игрок ноября в АПЛ: кто им стал

В английской Премьер-лиге подвели итоги ноября. Стал известен лучший игрок луны. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.



Магуайр во время матча. Фото прес-служба Ман Юнайтед

Кто был лучшим в ноябре в АПЛ

В результате голосования на официальном сайте АПЛ звание "Игрок месяца" в ноябре получил Гарри Магуайр. Центральный защитник набрал хорошую форму и помог Манчестер Юнайтед одержать три победы в ноябре, ни разу не пропустив. У конкурентов у Магуайра были:

Джереми Доку, вингер "Манчестер Сити";

Энтони Гордон, вингер "Ньюкасл Юнайтед";

Томас Каминский, голкипер "Лутон Таун";

Рахим Стерлинг, вингер "Челси";

Маркус Тавернье, вингер "Борнмута"

Магуайр стал первым защитником, выигравшим награду после Джоэла Матипа из "Ливерпуля" в феврале 2022 года. В целом он стал 15-м защитником в истории, который был признан лучшим игроком месяца Премьер-лиги, и только третьим из "Манчестер Юнайтед" после Неманья Видича и Рио Фердинанда, — говорится в сообщении.

Все игроки месяца в этом сезоне:

Август: Джеймс Мэддисон

Сентябрь: Сон Хен Мин

Октябрь: Мохамед Салах

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