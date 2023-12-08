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Известен лучший игрок ноября в АПЛ: кто им стал

В октябре лучшим игроком месяца был признан Мохамед Салах

сегодня, 16:09
Автор:
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Куров Артем
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В английской Премьер-лиге подвели итоги ноября. Стал известен лучший игрок луны. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Известен лучший игрок ноября в АПЛ: кто им стал

Магуайр во время матча. Фото прес-служба Ман Юнайтед

Кто был лучшим в ноябре в АПЛ

В результате голосования на официальном сайте АПЛ звание "Игрок месяца" в ноябре получил Гарри Магуайр. Центральный защитник набрал хорошую форму и помог Манчестер Юнайтед одержать три победы в ноябре, ни разу не пропустив. У конкурентов у Магуайра были:


  • Джереми Доку, вингер "Манчестер Сити";

  • Энтони Гордон, вингер "Ньюкасл Юнайтед";

  • Томас Каминский, голкипер "Лутон Таун";

  • Рахим Стерлинг, вингер "Челси";

  • Маркус Тавернье, вингер "Борнмута"

Магуайр стал первым защитником, выигравшим награду после Джоэла Матипа из "Ливерпуля" в феврале 2022 года. В целом он стал 15-м защитником в истории, который был признан лучшим игроком месяца Премьер-лиги, и только третьим из "Манчестер Юнайтед" после Неманья Видича и Рио Фердинанда, — говорится в сообщении.

Все игроки месяца в этом сезоне:

  • Август: Джеймс Мэддисон

  • Сентябрь: Сон Хен Мин

  • Октябрь: Мохамед Салах

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.




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Источник: https://www.premierleague.com/news/3808489
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