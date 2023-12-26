logo

BTC/USD

42745.02

ETH/USD

2247.29

LTC/USD

73.92

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Итоги 2023 года: рейтинг самых дорогих игроков мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Итоги 2023 года: рейтинг самых дорогих игроков мира

В топ-10 по два игрока "Реала", "Ман Сити" и "Арсенала"

сегодня, 14:02
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков к концу 2023 года. Лидер рейтинга Эрлинг Холланд потерял первую позицию. Топ-10 самых дорогих футболистов мира смотрите в материале "Комментариев".

Итоги 2023 года: рейтинг самых дорогих игроков мира

Мбаппе во время матча. Фото с открытых источников

Самые дорогие игроки мира в 2023 году

  1. Джуд Беллингем, "Реал Мадрид" — 180 млн евро;

  2. Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" – 180 млн евро;

  3. Килиан Мбаппе, "ПСЖ" — 180 млн евро;

  4. Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид" — 120 млн евро;

  5. Джамал Мусиала, "Бавария" – 110 млн евро;

  6. Фил Фоден, "Манчестер Сити" – 110 млн евро;

  7. Лаутаро Мартинес, "Интер" – 110 млн евро;

  8. Виктор Осимхен, "Наполи" — 110 млн евро;

  9. Деклан Райс, "Арсенал" – 110 млн евро.

Самые дорогие игроки сборной Украины

  1. Александр Зинченко (“Арсенал”, Англия) – 42 миллиона евро;

  2. Михаил Мудрик ("Челси", Англия) — 40 млн (-5);

  3. Артем Довбик (“Жирона”, Испания) – 28 млн (13);

  4. Виталий Миколенко (“Эвертон”, Англия) – 28 млн (3);

  5. Виктор Цыганков (“Жирона”, Испания) – 25 млн (3);

  6. Илья Забарный (“Борнмут”, Англия) – 25 млн (5);

  7. Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия) — 22 млн;

  8. Николай Матвиенко (“Шахтер”, Украина) – 18 млн (3);

  9. Руслан Малиновский (“Дженоа”, Италия) – 10 млн;

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.

Напомним, что портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков испанской Ла Лиги. Рейтинг самых дорогих игроков, футболистов, наиболее прибавивших в цене и больше подешевевших, смотрите в материале "Комментариев".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.transfermarkt.com/spieler-statistik/wertvollstespieler/marktwertetop?land_id=0&ausrichtung=alle&spielerposition_id=alle&altersklasse=alle&jahrgang=0&kontinent_id=0&plus=1
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости