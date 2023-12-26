Итоги 2023 года: рейтинг самых дорогих игроков мира

Портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков к концу 2023 года. Лидер рейтинга Эрлинг Холланд потерял первую позицию. Топ-10 самых дорогих футболистов мира смотрите в материале "Комментариев".



Мбаппе во время матча. Фото с открытых источников

Самые дорогие игроки мира в 2023 году

Джуд Беллингем, "Реал Мадрид" — 180 млн евро; Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" – 180 млн евро; Килиан Мбаппе, "ПСЖ" — 180 млн евро; Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид" — 120 млн евро; Джамал Мусиала, "Бавария" – 110 млн евро; Фил Фоден, "Манчестер Сити" – 110 млн евро; Лаутаро Мартинес, "Интер" – 110 млн евро; Виктор Осимхен, "Наполи" — 110 млн евро; Деклан Райс, "Арсенал" – 110 млн евро.

Самые дорогие игроки сборной Украины

Александр Зинченко (“Арсенал”, Англия) – 42 миллиона евро; Михаил Мудрик ("Челси", Англия) — 40 млн (-5); Артем Довбик (“Жирона”, Испания) – 28 млн (13); Виталий Миколенко (“Эвертон”, Англия) – 28 млн (3); Виктор Цыганков (“Жирона”, Испания) – 25 млн (3); Илья Забарный (“Борнмут”, Англия) – 25 млн (5); Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия) — 22 млн; Николай Матвиенко (“Шахтер”, Украина) – 18 млн (3); Руслан Малиновский (“Дженоа”, Италия) – 10 млн;

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.

Напомним, что портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков испанской Ла Лиги. Рейтинг самых дорогих игроков, футболистов, наиболее прибавивших в цене и больше подешевевших, смотрите в материале "Комментариев".



