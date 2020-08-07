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Главная Новости Спорт футбол Игрок "Шахтера" удивил скоростью во время матча с "Вольфсбургом"
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Игрок "Шахтера" удивил скоростью во время матча с "Вольфсбургом"

Додо разогнался почти до 34 км/ч

сегодня, 00:45
Автор:

Владимир Лавский
Игрок "Шахтера" удивил скоростью во время матча с "Вольфсбургом"

Защитник "Шахтера" Додо во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" разогнался до скорости 33.8 км/ч. Об этом сообщает научная группа донецкого клуба с помощью командной страницы в Инстаграме. 

Сама встреча завершилась победой "Шахтера" - 3:0. Голами в составе украинской команды отлились Жуниор Мораес (дважды) и Манор Соломон. Подопечные Луиша Каштру благодаря данному успеху пробились в 1/4 финала Лиги Европы, где сыграют со швейцарским "Базелем". 

Как ранее сообщали "Комментарии", бывший игрок и тренер донецкого "Шахтера" Владимир Сальков умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба московского ЦСКА, где специалист с 2003 по 2007 года был спортивным директором.

В донецком клубе Сальков дважды становился обладателем Кубка СССР, серебряным и бронзовым призером чемпионата Союза. Во время тренерской карьеры он работал в "Шахтере", московском "Торпедо", "Роторе", олимпийской сборной Советского Союза и не только. 


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