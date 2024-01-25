Хорошего начала оказалось мало: Ястремская не смогла выйти в финал Australian Open (ВИДЕО)



















Сегодня во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая. Об этом сообщает портал Большого тенниса Украины.



Даяна Ястремская на Australian Open. Фото с открытых источников

В первом сете Ястремская хорошо начала, сделав ранний брейк со счетом 2-0, однако Цинь Вэнь ответила двумя геймами подряд. Благодаря брейку в седьмом гейме, китайская теннисистка получила преимущество, которое удалось удержать до конца сета.

Во втором сете Чжэн Цинь Вэнь сделала первый брейк в третьем гейме, но Ястремская быстро выровняла счет (2-2). Однако (однако) китайская теннисистка повторно взяла подачу украинки в седьмом гейме и так же как и в первом сете, удержала свое преимущество к финальному выигрышу.

В финале Australian Open в субботу Чжэн Цинь Вэнь встретится с белорусской Ариной Соболенко.

Обзор матча





5 достижений Даяны Ястремской на Australian Open

Самая молодая украинская теннисистка, сыграющая в полуфинале турнира Grand Slam.

Вторая украинская теннисистка, которой удалось дойти до полуфинала на "мейджоре", после Элины Светолиной.

Первая украинская теннисистка в полуфинале одиночного разряда на Australian Open.

Первая теннисистка в 21 веке на Australian Open, сумевшая дойти до полуфинала, стартовав на турнире по квалификации.

Стала всего пятой "квалифаеркой", сыграющей в полуфинале турнира Grand Slam.

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Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

