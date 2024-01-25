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Хорошего начала оказалось мало: Ястремская не смогла выйти в финал Australian Open (ВИДЕО)

В финале Australian Open Чжэн Цинь Вэнь встретится с белорусской Ариной Соболенко

сегодня, 16:14
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая. Об этом сообщает портал Большого тенниса Украины.

Хорошего начала оказалось мало: Ястремская не смогла выйти в финал Australian Open (ВИДЕО)

Даяна Ястремская на Australian Open. Фото с открытых источников

В первом сете Ястремская хорошо начала, сделав ранний брейк со счетом 2-0, однако Цинь Вэнь ответила двумя геймами подряд. Благодаря брейку в седьмом гейме, китайская теннисистка получила преимущество, которое удалось удержать до конца сета.

Во втором сете Чжэн Цинь Вэнь сделала первый брейк в третьем гейме, но Ястремская быстро выровняла счет (2-2). Однако (однако) китайская теннисистка повторно взяла подачу украинки в седьмом гейме и так же как и в первом сете, удержала свое преимущество к финальному выигрышу.

В финале Australian Open в субботу Чжэн Цинь Вэнь встретится с белорусской Ариной Соболенко.

Обзор матча


5 достижений Даяны Ястремской на Australian Open

  • Самая молодая украинская теннисистка, сыграющая в полуфинале турнира Grand Slam.

  • Вторая украинская теннисистка, которой удалось дойти до полуфинала на "мейджоре", после Элины Светолиной.

  • Первая украинская теннисистка в полуфинале одиночного разряда на Australian Open.

  • Первая теннисистка в 21 веке на Australian Open, сумевшая дойти до полуфинала, стартовав на турнире по квалификации.

  • Стала всего пятой "квалифаеркой", сыграющей в полуфинале турнира Grand Slam.

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Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.



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Источник: https://btu.org.ua/ua/golovne/47926-australian-open-yastremska-postupilasya-u-svoyemu-debyutnomu-pivfinali-na-turnirah-grand-slam.html
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