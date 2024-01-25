Хорошего начала оказалось мало: Ястремская не смогла выйти в финал Australian Open (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Куров Артем
Сегодня во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая. Об этом сообщает портал Большого тенниса Украины.
Даяна Ястремская на Australian Open. Фото с открытых источников
В первом сете Ястремская хорошо начала, сделав ранний брейк со счетом 2-0, однако Цинь Вэнь ответила двумя геймами подряд. Благодаря брейку в седьмом гейме, китайская теннисистка получила преимущество, которое удалось удержать до конца сета.
Во втором сете Чжэн Цинь Вэнь сделала первый брейк в третьем гейме, но Ястремская быстро выровняла счет (2-2). Однако (однако) китайская теннисистка повторно взяла подачу украинки в седьмом гейме и так же как и в первом сете, удержала свое преимущество к финальному выигрышу.
В финале Australian Open в субботу Чжэн Цинь Вэнь встретится с белорусской Ариной Соболенко.
5 достижений Даяны Ястремской на Australian Open
Самая молодая украинская теннисистка, сыграющая в полуфинале турнира Grand Slam.
Вторая украинская теннисистка, которой удалось дойти до полуфинала на "мейджоре", после Элины Светолиной.
Первая украинская теннисистка в полуфинале одиночного разряда на Australian Open.
Первая теннисистка в 21 веке на Australian Open, сумевшая дойти до полуфинала, стартовав на турнире по квалификации.
Стала всего пятой "квалифаеркой", сыграющей в полуфинале турнира Grand Slam.
Читайте также, что стали известны претенденты на звание игрока луны в испанской Ла Лиге . Среди претендентов есть и форвард "Жироны" Артем Довбык. Кто у него в конкурентах и как проголосовать за украинца, читайте в материале "Комментариев".
Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
Обсуждения
Новости