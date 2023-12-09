Хави высказался о "Жироне" и Цыганкове: что сказал тренер "Барселоны"

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Куров Артем
Завтра в Испании состоится матч между "Барселоной" и "Жироной". Тренер "сине-гранатовых" дал пресс-конференцию накануне этой важной встречи. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Хави на тренировке. Фото с открытых источников
Матч "Барселона" — "Жирона" состоится завтра на "Олимпийском стадионе". Начало матча в 22:00.
8 декабря, пятница
22:00 "Хетафе" 1:0 "Валенсия"
9 декабря, суббота
15:00 "Алавес" — "Лас-Пальмас"
17:15 "Реал Бетис" — "Реал Мадрид"
19:30 "Вильярреал" — "Реал Сосьедад"
22:00 "Мальорка" — "Севилья"
10 декабря, воскресенье
15:00 "Атлетико" — "Альмерия"
17:15 "Гранада" — "Атлетик"
19:30 "Кадис" — "Осасуна"
22:00 "Барселона" — "Жирона"
Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.
Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.
Напомним, что в 15 туре английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на домашнем стадионе уступил "Вест Гему" со счетом 1:2. Как сообщают аналитики Opta, "шпоры" установили антирекорд АПЛ.
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