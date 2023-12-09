Хави высказался о "Жироне" и Цыганкове: что сказал тренер "Барселоны"

Завтра в Испании состоится матч между "Барселоной" и "Жироной". Тренер "сине-гранатовых" дал пресс-конференцию накануне этой важной встречи. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.



Хави на тренировке. Фото с открытых источников

Мичел Санчес является отличным тренером и имеет философию, подобную нашей. Они хотят постоянно владеть мячом и быть очень динамичными. У них есть уверенность, что поражает. Надо отметить их работу. Уровень "Жироны" с Савиньо, Цыганковым и другими игроками очень высок, — отметил Хави Эрнандес.

Матч "Барселона" — "Жирона" состоится завтра на "Олимпийском стадионе". Начало матча в 22:00.

Все матчи 16 тура Ла Лиги

8 декабря, пятница

22:00 "Хетафе" 1:0 "Валенсия"

9 декабря, суббота

15:00 "Алавес" — "Лас-Пальмас"

17:15 "Реал Бетис" — "Реал Мадрид"

19:30 "Вильярреал" — "Реал Сосьедад"

22:00 "Мальорка" — "Севилья"

10 декабря, воскресенье

15:00 "Атлетико" — "Альмерия"

17:15 "Гранада" — "Атлетик"

19:30 "Кадис" — "Осасуна"

22:00 "Барселона" — "Жирона"

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