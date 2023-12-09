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Хави высказался о "Жироне" и Цыганкове: что сказал тренер "Барселоны"

Матч "Барселоны" и "Жироны" состоится завтра в 22:00

сегодня, 15:41
Автор:
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Куров Артем
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Завтра в Испании состоится матч между "Барселоной" и "Жироной". Тренер "сине-гранатовых" дал пресс-конференцию накануне этой важной встречи. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Хави высказался о "Жироне" и Цыганкове: что сказал тренер "Барселоны"

Хави на тренировке. Фото с открытых источников

Мичел Санчес является отличным тренером и имеет философию, подобную нашей. Они хотят постоянно владеть мячом и быть очень динамичными. У них есть уверенность, что поражает. Надо отметить их работу. Уровень "Жироны" с Савиньо, Цыганковым и другими игроками очень высок, — отметил Хави Эрнандес.


Матч "Барселона" — "Жирона" состоится завтра на "Олимпийском стадионе". Начало матча в 22:00.

Все матчи 16 тура Ла Лиги

8 декабря, пятница

  • 22:00 "Хетафе" 1:0 "Валенсия"

9 декабря, суббота

  • 15:00 "Алавес" — "Лас-Пальмас"

  • 17:15 "Реал Бетис" — "Реал Мадрид"

  • 19:30 "Вильярреал" — "Реал Сосьедад"

  • 22:00 "Мальорка" — "Севилья"

10 декабря, воскресенье

  • 15:00 "Атлетико" — "Альмерия"

  • 17:15 "Гранада" — "Атлетик"

  • 19:30 "Кадис" — "Осасуна"

  • 22:00 "Барселона" — "Жирона"

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

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Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20231209/1002150171/rueda-prensa-xavi-hernandez-directo.html
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