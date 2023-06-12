Григорий Козловский: После победы потребуются сильные футболисты, чтобы в будущем представлять Украину на международной арене

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Slava Kot
Несколько выходных подряд в футбольной Академии "Рух" было очень многолюдно, ведь проходил отбор будущих звезд футбола. Ребята со всех уголков страны приехали бороться за право учиться в Академии.
Григорий Козловский – основатель ФК "Рух", бизнесмен и меценат
Сегодня отбор заканчивается, пройдет подведение итогов и вскоре станет известно, кто из участников отбора присоединится к команде "желто-черных".
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Львовский меценат, основатель Академии и президент "Руха" Григорий Петрович Козловский лично следил за соревнованиями юных футболистов. Он четко придерживается правила, что в Академию "должны попасть только самые талантливые ребята". Что, кстати, подтвердил и отец участника отбора, заявив о полном отсутствии протекционизма при отборе в Академию: "Сюда можно попасть "с улицы", все зависит только от способностей вашего ребенка".
В этом году за возможность учиться в Академии соревновались около 300 юных талантов, которые не могут представить свою жизнь без футбола. Следует отметить, что соревнования были достаточно сложными и требовали незаурядных навыков.
Тренеры Академии подготовили для отбора четыре станции и внимательно отслеживали процесс их прохождения. Задания были неизменными: скорость, техника, обыгрыш и футбол – составляющие, которые важны для любого юноши, мечтающего стать профессиональным футболистом.
Сейчас уставшие, но счастливые ребята ожидают результатов соревнований. И очень вдохновляет тот факт, что даже во время войны у наших детей есть возможность учиться любимому виду спорта.
Основатель Академии Григорий Петрович Козловский убежден, что после победы потребуются сильные футболисты, которые будут представлять Украину на международной арене в будущем.
Персона Григорий Петрович Козловский интересна и тем, что он активно материально и финансово помогает Вооруженным Силам Украины. В мае 2022 года награжден отличием "Знак почета" Министерства обороны Украины за помощь ВСУ. С начала полномасштабного вторжения компании, руководимые Козловским, оказывают помощь гражданскому населению и силам обороны. В частности, организуют благотворительные аукционы по сбору средств, закупают для военных дроны, автомобили, планшеты и рации, другое необходимое оборудование. Компании Козловского активно сотрудничают с 45-ю и 47-ю отдельными артиллерийскими бригадами, 184-м Учебным центром, Львовским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки.
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