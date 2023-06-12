Григорий Козловский: После победы потребуются сильные футболисты, чтобы в будущем представлять Украину на международной арене



















Несколько выходных подряд в футбольной Академии "Рух" было очень многолюдно, ведь проходил отбор будущих звезд футбола. Ребята со всех уголков страны приехали бороться за право учиться в Академии.

Григорий Козловский – основатель ФК "Рух", бизнесмен и меценат

Сегодня отбор заканчивается, пройдет подведение итогов и вскоре станет известно, кто из участников отбора присоединится к команде "желто-черных".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Львовский меценат, основатель Академии и президент "Руха" Григорий Петрович Козловский лично следил за соревнованиями юных футболистов. Он четко придерживается правила, что в Академию "должны попасть только самые талантливые ребята". Что, кстати, подтвердил и отец участника отбора, заявив о полном отсутствии протекционизма при отборе в Академию: "Сюда можно попасть "с улицы", все зависит только от способностей вашего ребенка".





В этом году за возможность учиться в Академии соревновались около 300 юных талантов, которые не могут представить свою жизнь без футбола. Следует отметить, что соревнования были достаточно сложными и требовали незаурядных навыков.



Тренеры Академии подготовили для отбора четыре станции и внимательно отслеживали процесс их прохождения. Задания были неизменными: скорость, техника, обыгрыш и футбол – составляющие, которые важны для любого юноши, мечтающего стать профессиональным футболистом.



"Приехали с сыном на отбор. Впечатления — невероятные. Отношение руководства и тренеров Академии – вне всяких похвал. Масштабы академии впечатляют. Очень понравились условия проживания. Я бы хотел, чтобы мой сын присоединился к команде желто-черных", — рассказал отец юного футболиста Андрея.

Сейчас уставшие, но счастливые ребята ожидают результатов соревнований. И очень вдохновляет тот факт, что даже во время войны у наших детей есть возможность учиться любимому виду спорта.





Основатель Академии Григорий Петрович Козловский убежден, что после победы потребуются сильные футболисты, которые будут представлять Украину на международной арене в будущем.

"Нам нужны сильные футболисты, порядочные люди, которыми украинцы будут гордиться. Я очень рад, что футбольная Академия "Рух" воспитывает будущих звездочек, которые станут гордостью этой страны. Высочайшая благодать человека — дать возможность другим людям воплотить свои мечты. Считайте это моей жизненной миссией", – отметил Григорий Петрович Козловский.









Персона Григорий Петрович Козловский интересна и тем, что он активно материально и финансово помогает Вооруженным Силам Украины. В мае 2022 года награжден отличием "Знак почета" Министерства обороны Украины за помощь ВСУ. С начала полномасштабного вторжения компании, руководимые Козловским, оказывают помощь гражданскому населению и силам обороны. В частности, организуют благотворительные аукционы по сбору средств, закупают для военных дроны, автомобили, планшеты и рации, другое необходимое оборудование. Компании Козловского активно сотрудничают с 45-ю и 47-ю отдельными артиллерийскими бригадами, 184-м Учебным центром, Львовским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки.













