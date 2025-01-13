Гренландия может стать частью Америки, но не так, как думает Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп привлек внимание мира к Гренландии после заявлений, что самый большой остров мира должен быть частью Соединенных Штатов. Представители зависимой от Дании автономной территории думают о сближении с Америкой, но не в политическом контексте, а в футбольном.

Флаг Гренландии. Фото из открытых источников

Футбол чрезвычайно популярен в Гренландии – на острове зарегистрировано 5500 футболистов, или около 10% населения. Автономная территория хочет участвовать в международных футбольных соревнованиях, но шансов на поступление в УЕФА нет, поскольку организация может принимать только страны, признанные ООН. Однако КОНКАКАФ – Конфедерация футбола стран Северной и Центральной Америки и зоны Карибского моря, не имеет таких ограничений. Как следствие, в мае 2024 года Гренландская футбольная ассоциация подала заявку на вступление в КОНКАКАФ и может стать частью американского футбольного мира.

"Заявка на членство в КОНКАКАФе является значительным шагом в реализации нашего стремления соревноваться на высшем уровне. Я убежден, что это вдохновит наших игроков и разовьет нашу футбольную культуру", — сказал тренер Гренландии Мортен Руткьер.

Население Гренландии составляет 57 000 человек, а погодные условия одни из самых экстремальных. Несмотря на то, что футбол – самый популярный вид спорта на острове, у него на открытом воздухе можно играть всего несколько месяцев в году.

Футбольный стадион в Гренландии

Как указывает DW, спортивная система Гренландии является зеркалом системы Дании. Они имеют структуру со спортивными федерациями, и разные виды спорта получают крупные государственные субсидии из Дании. Поэтому в отношении их размера они достаточно хорошо финансируются.

"Тем, кто перспективен в спорте, как правило, должен переехать в Данию, чтобы реализовать свой потенциал. Несколько игроков, родившихся в Гренландии, достигли наивысшего уровня, особенно бывший игрок "Челси" и "Аякса" Йеспер Гронкьер, родившийся в Гренландии ", – напоминает DW.

Кроме футбольной команды Гренландия также имеет и другие национальные команды. Например, в прошлом Гренландия отбиралась на чемпионат мира по гандболу среди мужчин и женщин, а также участвует в международных турнирах по футзалу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гренландия официально отреагировала на заявления Трампа.

Также "Комментарии" писали, что появился ответ Дании на заявления Трампа о возможности присоединить Гренландию к США.