Голевая феерия и ассист Довбика: обзор матча "Жироны" против "Атлетико"

Вчера состоялся матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" за которую играют Цыганков и Довбик принимала на своем поле мадридский "Атлетико". Матч показался удивительно интересным и результативным. Видео всех голов поединка смотрите в материале "Комментариев".



Довбик празднует гол. Фото прес-служба Жироны

Обзор матча





Расписание и результаты всех матчей 19-го тура испанской Ла Лиги

Вторник, 2 января

"Валенсия" – "Вильярреал" – 3:1

"Реал Сосьедад" — "Алавес" — 1:1

"Хетафе" — "Райо Вальекано" — 0:2

Среда, 3 января

"Гранада" – "Кадис" 2:0

"Реал" — "Мальорка" 1:0

"Сельта" — "Бетис" 2:1

"Жирона" – "Атлетико" 4:3

Четверг, 4 января

18:00 "Осасуна" — "Альмерия"

20:15 "Севилья" — "Атлетик"

22:30 "Лас-Пальмас" — "Барселона

Ситуация в турнирной таблице перед 19 туром

Мадридский "Реал" лидер Ла Лиги и имеет 45 набранных баллов после 17 туров. "Жирона" занимает второе место. В активе подопечных Мичела также 45 набранных очков, но они уступают "сливочным" за счет очной встречи. "Барселона" занимает третье место. В активе "блаугранас" 38 очков. На три очка меньше и игру в запасе у "Атлетико", который идет четвертым.

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти. Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.



