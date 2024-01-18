Гол-красавец со штрафного помог Миколенко и Эвертону победить Кристал Пелас (ВИДЕО)



















Сегодня состоялась переигровка матчей 1/32 финала Кубка Англии. В одном из них "Эвертон" Миколенко принимал на своем поле "Кристалл Пелас". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов матча.

Гол Эвертона со штрафного. Фото прес-служба клуба





Расписание и результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии.

04.01.2024 22:00 Кристалл Пелас – Эвертон 0:0

05.01.2024 21:15 Брентфорд – Вулверхэмптон 1:1

05.01.2024 21:30 Фулхэм – Ротерхэм 1:0

05.01.2024 21:00 Тоттенхэм – Бернли 1:0

06.01.2024 14:30 Ковентри – Оксфорд Юнайтед 6:2

06.01.2024 14:30 Мэйдстон Юнайтед – Стивенэйдж 1:0

06.01.2024 14:30 Уимблдон – Ипсвич 1:3

06.01.2024 14:30 Миллуолл – Лестер 2:3

06.01.2024 14:45 Сандерленд – Ньюкасл 0:3

06.01.2024 17:00 Норвич – Бристоль Роверс 1:1

06.01.2024 17:00 Саутгемптон – Уолсолл 4:0

06.01.2024 17:00 Ньюпорт – Истли 1:1

06.01.2024 17:00 КПР – Борнмут 2:3

06.01.2024 17:00 Уотфорд – Честерфилд 2:1

06.01.2024 17:00 Халл – Бирмингем 1:1

06.01.2024 17:00 Сток Сити – Брайтон 2:4

06.01.2024 17:00 Блэкберн – Кембридж 5:2

06.01.2024 17:00 Джиллингем – Шеффилд Юнайтед 0:4

06.01.2024 17:00 Плимут – Саттон Юнайтед 3:1

06.01.2024 19:30 Суонси – Моркем 2:0

06.01.2024 19:30 Челси – Престон 4:0

06.01.2024 19:30 Шеффилд Уэнсдей – Кардифф 4:0

06.01.2024 19:30 Мидлсбро – Астон Вилла 0:1

07.01.2024 16:00 Ноттингем Форест – Блэкпул 2:2

07.01.2024 16:00 Вест Бромвич – Олдершот 4:1

07.01.2024 16:00 Вест Хэм – Бристоль Сити 1:1

07.01.2024 16:00 Шрусбери – Рексхем 0:1

07.01.2024 16:00 Манчестер Сити – Хаддерсфилд 5:0

07.01.2024 16:00 Лутон – Болтон 0:0

07.01.2024 16:00 Питерборо – Лидс 0:3

07.01.2024 18:30 Арсенал – Ливерпуль 0:2

08.01.2024 22:15 Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

