Гол Довбика не помог "Жироне" победить "Бетис"

Состоялся матч 18 тура испанской Ла Лиги между "Бетисом" и "Жироной". Несмотря на забитый гол Артема Довбика, его команда не сумела удержать победу в матче, сообщают “Комментарии”.



Довбик празднует гол. Фото прес-служба Жироны

События матча

Обе команды живо начали матч и создавали некоторую остроту у ворот соперника, но в первом тайме забили только гости. На 38 минуте матча правый защитник "Бетиса" Айтор Руибаль, вышедший на замену из-за травмы Бельерина, сфолил в своей штрафной против Савио. Арбитр назначил пенальти, которое уверенно реализовал Артем Довбык, разведя мяч и голкипера по разным углам. Однако "Жирона" не сумела удержать преимущество. В конце матча, а именно на 88 минуте после подачи с углового и серии рикошетов, мяч попал в Пессель, который в одно касание пробил в девятку ворот Гассаниги.

В итоге ничья 1:1. "Бетис" остается на седьмой позиции, а вот "Жирона" может потерять лидерство в Ла Лиге, в случае победы "Реала" над "Алавесом". Мадридцы сравняются по очкам с бело-красными, но выйдут на первую строчку за счет победы в очной встрече (3:0).

Все матчи 18 тура испанской Ла Лиги

Вторник, 19 декабря

"Райо Вальекано" 0:1 "Валенсия"

"Атлетико" 3:3 "Хетафе"

"Гранада" 0:3 "Севилья"

Среда, 20 декабря

20:00 "Барселона" 3:2 "Альмерия"

22:30 "Атлетик" Бильбао 1:0 "Лас-Пальмас"

22:30 "Вильярреал" 3:2 "Сельта"

Четверг, 21 декабря

20:00 "Бетис" 1:1 "Жирона"

20:00 "Кадис" 0:0 "Реал Сосьедад"

22:30 "Мальорка" "Осасуна"

22:30 "Алавес" "Реал" Мадрид

Читайте также, что в испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, сейчас проходят матчи 18 тура из 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".



