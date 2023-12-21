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Гол Довбика не помог "Жироне" победить "Бетис"

В случае победы "Реала" над "Алавесом", мадридцы обойдут "Жирону" в таблице

сегодня, 22:27
Автор:
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Куров Артем
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Состоялся матч 18 тура испанской Ла Лиги между "Бетисом" и "Жироной". Несмотря на забитый гол Артема Довбика, его команда не сумела удержать победу в матче, сообщают “Комментарии”.

Гол Довбика не помог "Жироне" победить "Бетис"

Довбик празднует гол. Фото прес-служба Жироны

События матча

Обе команды живо начали матч и создавали некоторую остроту у ворот соперника, но в первом тайме забили только гости. На 38 минуте матча правый защитник "Бетиса" Айтор Руибаль, вышедший на замену из-за травмы Бельерина, сфолил в своей штрафной против Савио. Арбитр назначил пенальти, которое уверенно реализовал Артем Довбык, разведя мяч и голкипера по разным углам. Однако "Жирона" не сумела удержать преимущество. В конце матча, а именно на 88 минуте после подачи с углового и серии рикошетов, мяч попал в Пессель, который в одно касание пробил в девятку ворот Гассаниги.

В итоге ничья 1:1. "Бетис" остается на седьмой позиции, а вот "Жирона" может потерять лидерство в Ла Лиге, в случае победы "Реала" над "Алавесом". Мадридцы сравняются по очкам с бело-красными, но выйдут на первую строчку за счет победы в очной встрече (3:0).

Все матчи 18 тура испанской Ла Лиги

Вторник, 19 декабря

  • "Райо Вальекано" 0:1 "Валенсия"

  • "Атлетико" 3:3 "Хетафе"

  • "Гранада" 0:3 "Севилья"

Среда, 20 декабря

  • 20:00 "Барселона" 3:2 "Альмерия"

  • 22:30 "Атлетик" Бильбао 1:0 "Лас-Пальмас"

  • 22:30 "Вильярреал" 3:2 "Сельта"

Четверг, 21 декабря

  • 20:00 "Бетис" 1:1 "Жирона"

  • 20:00 "Кадис" 0:0 "Реал Сосьедад"

  • 22:30 "Мальорка" "Осасуна"

  • 22:30 "Алавес" "Реал" Мадрид

Читайте также, что в испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, сейчас проходят матчи 18 тура из 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".




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Источник: https://comments.ua/ua
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