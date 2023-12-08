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Где смотреть матч "Хетафе" против "Валенсии" Яремчука

Команды находятся на 9 и 10 позициях в Ла Лиге и имеют одинаковое количество очков

сегодня, 17:21
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в испанской Ла Лиге состоится первый матч 16 тура между "Хетафе" и "Валенсией". За "летучих мышей" на поле может появиться украинец Роман Яремчук. Где смотреть этот матч читайте в материале "Комментариев".

Где смотреть матч "Хетафе" против "Валенсии" Яремчука

Роман Яремчук во время матча. Фото с открытых источников

Где смотреть матч

Поединок “Хетафе” – “Валенсия” можно посмотреть на платформе Megogo, в разделе “Спорт” или на канале “Megogo Футбол 2”, при условии если у вас есть подписки “Максимальная” или “Спорт”. Начало матча запланировано на 22:00.


Обе команды свои прошлые матчи проводили в Кубке Испании. "Хетафе" обыграл "Аценету" со счетом 2:1, а "Валенсия" одержала победу над "Аросой" 1:0. Единственный гол забил Роман Яремчук, который стал для него первым за "летучих мышей".

Все матчи 16 тура Ла Лиги

8 декабря, пятница

  • 22:00 "Хетафе" — "Валенсия"

9 декабря, суббота

  • 15:00 "Алавес" — "Лас-Пальмас"

  • 17:15 "Реал Бетис" — "Реал Мадрид"

  • 19:30 "Вильярреал" — "Реал Сосьедад"

  • 22:00 "Мальорка" — "Севилья"

10 декабря, воскресенье

  • 15:00 "Атлетико" — "Альмерия"

  • 17:15 "Гранада" — "Атлетик"

  • 19:30 "Кадис" — "Осасуна"

  • 22:00 "Барселона" — "Жирона"

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.




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