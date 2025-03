Футбольные фанаты Украины и Бельгии объединились и спели песню о России

Фанаты футбола из Бельгии и Украины неожиданно объединились, и поводом стала Россия, которую уже все успели возненавидеть. Именно поэтому в общественном транспорте фанаты вместе спели песню.

Скриншот из видео

"If you hate f*cking Russia clap your hands", — напевали люди.

В переводе на русский: "Если ты ненавидишь ***ную Россию, хлопай в ладоши".

Напомним, 20 марта Украина обыграла Бельгию в первом матче плейоф Лиги наций. Состязание состоялось на стадионе "Энрике Рока" в испанской Мурсии. Ответный матч устроят в Бельгии уже в воскресенье, 23 марта.

Первый тайм для украинцев можно сказать не задался. На 40-й минуте звездный де Брюйне со штрафного с левого фланга подал на ближнюю штангу, где никто не сдерживал Лукаку, который головой отправил мяч в ворота Лунина, открыв счет в матче.

А вот второй тайм уже "сине-желтые" разыграли, как по нотам. После ошибки де Винтера на 66-й минуте Гуцуляк его обворовал, вышел на свидание с Куртуа и забил дебютный мяч за сборную. На 73-й минуте Ванат по прострелу Цыганкова вывел Украину вперед, а Забарный после подачи Зинченко на 79-й увеличил преимущество нашей сборной, сделав счет в матче 3:1.

Стоит отметить, что осенняя часть международных противостояний в прошлом году для сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым завершалась победным матчем против Албании (2:1), результат которого был важен для дальнейшего участия в переходных матчах между дивизионами A и B Лиги наций УЕФА. Но вот с жребием потом действительно не повезло — "сине-желтые" должны были бороться за повышение в классе против сильнейших из возможных соперников, бельгийцев.