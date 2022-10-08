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Футбольные фанаты сочинили песню о Керченском мосте и поют ее в пабах (ВИДЕО)

Подрыв Крымского моста оставляет след в культурном пространстве

сегодня, 22:20
Автор:

Slava Kot
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8 октября социальные сети взорвались сообщением о подрыве Крымского моста, соединявшего Керчь с территорией России. Такое событие сильно повлияло на образ Путина, поэтому футбольные фанаты присоединились к угнетению армии РФ и составили песню о Керченском мосту. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на видео с футбольными болельщиками.

Футбольные фанаты сочинили песню о Керченском мосте и поют ее в пабах (ВИДЕО)

Футбольные фанаты сочинили песню о Керченском мосте. Фото с открытых источников

Утро 8 октября было прекрасным для украинцев и ужасным для российских властей, узнавших, что Крымский мост разрушен. После этого в сети начали появляться и распространяться видео этого события.

Это серьезный удар для президента РФ Владимира Путина, отмечавшего, что это безопасное место мимо которого даже птичка не сможет пролететь незамеченной.

Что же на это все отреагировали футбольные фанаты, создавшие песню о Керченском мосту. Болельщики создали кавер на песню Free from desire исполнителя Gala Rizzatto, являвшуюся значительным хитом в последнем десятилетии прошлого века.

В тексте есть следующие слова: "Керченский мост в огне, твоя оборона отстой"

Видеозапись с пением футбольных болельщиков можете просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мемах, созданных украинцами под впечатлениями взрыва на Крымском мосту.

Также "Комментарии" сообщили имя и фото водителя фуры , по предварительным данным взорвавшей Крымский мост. Известно, что это житель России из Кубани, который зарабатывал на жизнь перевозкой груза. 51-летний мужчина принимал заказы на разных интернет-сайтах. Такую информацию объявили родные российского водителя, когда увидели видео мужчины в сети.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y6EV5ZwGZk4&ab_channel=lovelife
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