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ФИФА тестирует новую систему FVS: как она может именить футбол

Новая система предлагает разрешить тренерам оспаривать решение судей во время матча.

сегодня, 12:35
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Автор:
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Slava Kot

ФИФА стремится получить разрешение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на дальнейшее тестирование системы Football Video Support (FVS), что предоставит тренерам возможность оспаривать судейские решения во время матча. Новую систему уже опробовали на женских чемпионатах мира U20 и U17 в этом году, а ее использование получило положительные отзывы от арбитров и тренеров.

ФИФА тестирует новую систему FVS: как она может именить футбол

ФИФА предлагает ввести систему FVS. Фото: EmailPrint

Что такое FVS и как она отличается от VAR

По словам главы арбитражного комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины, FVS значительно отличается от системы VAR. Главная особенность FVS – отсутствие постоянной поддержки видеоассистентов арбитра. То есть судья просматривает повтор самостоятельно, без дополнительных инструкций или указаний по поводу возможной ошибки. Из-за ограниченного количества камер в системе FVS судьи могут просмотреть только основные моменты, такие как очевидный офсайд.

Как работает FVS

Система позволяет тренерам дважды за матч вызвать арбитра для просмотра инцидента, если они уверены, что произошла ошибка. После вызова арбитр идет к монитору у поля, просматривает эпизод и принимает решение на основе собственной оценки.

Сейчас ФИФА пытается расширить тестирование FVS на большее количество турниров, надеясь на дальнейшие положительные результаты и общее одобрение IFAB. По словам Коллины, система FVS призвана стать полезным инструментом повышения качества судейства и уменьшения количества спорных решений на поле.

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Источник: https://www.espn.co.uk/football/story/_/id/42347583/fifa-hopes-expand-trials-var-style-coach-challenges
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