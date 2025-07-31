ФИФА приняла решение, которое навсегда изменит взгляд на футбол

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил использование нагрудных камер арбитров на международных и внутренних турнирах. Это решение ранее поддержала ФИФА, и теперь у него есть потенциал коренным образом изменить восприятие футбола для зрителей.

В футболе разрешили нагрудные камеры для арбитров. Фото из открытых источников

Впервые нагрудные камеры судей были протестированы во время проходившего в США Клубного чемпионата мира 2025 года. По словам главы судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины, эти испытания превзошли все ожидания. Камеры предоставили зрителям уникальную возможность увидеть матч глазами арбитра от первого лица. По его словам, это предлагает зрителям новый опыт, который поможет лучше понимать логику решений судей и динамику событий на поле.

После успешного дебюта IFAB решила разрешить использование камер в более широком масштабе. Теперь любой турнир, внутренний или международный, может получить разрешение на внедрение технологии, обратившись в IFAB и ФИФА. Это открывает двери для глобального внедрения новой технологии в футболе, подобно тому, как происходило с системой VAR, которая также начиналась с ограниченных тестов.

"Начальное испытание имело целью определить возможное будущее использование и разработать стандарты качества и безопасности. Теперь другие соревнования имеют возможность протестировать такие системы и предоставить ценную информацию и отзывы", – говорится в заявлении IFAB.

Помимо зрелищности, нагрудные камеры обладают еще одной важной функцией, а именно обеспечением прозрачности. В то время, когда решения судей часто становятся объектом горячих дискуссий, видео с камеры арбитра может служить дополнительным доказательством его правоты или ошибки. Это также может стать инструментом для обучения будущих судей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ФИФА тестирует новую систему FVS, которая может сменить футбол.

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