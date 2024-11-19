ФИФА приняла ключевое решение: речь идет о россиянах

Международная федерация футбола оставила в силе все дисквалификации сборной России. Это означает, что российская футбольная команда не сможет поучаствовать в Чемпионате мира 2026 года.

ФИФА не допустила сборную России в ЧМ-2026. Фото: AFP

Российская служба "Матч ТВ" сообщила, что ФИФА решила оставить дисквалификацию как для сборной России, так и для всех российских клубов. Причиной дисквалификации стало российское полномасштабное вторжение в Украину.

"Сборная России – мимо жеребьевки отбора на ЧМ-2026. Команда не сможет принять участие из-за вопроса безопасности, здесь УЕФА и ФИФА своего мнения не меняют с момента устранения РФС", — заявили "Матч ТВ".

Таким образом, сборная России под руководством Валерия Карпина не будет присутствовать на отборочных этапах ЧМ-2026, где от европейской квалификации определится 16 команд на чемпионат мира. Кроме того, это не первый крупный турнир, который пропустит футбольная сборная России. Они уже отсутствовали на прошедшем чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что после нападения на Украину сборная России была отстранена от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА. Исключением стали товарищеские матчи. Однако лишь некоторые сборные соглашаются играть с командой из РФ, в частности Беларусь, Сербия, Камерун, молодежная сборная Египта. Кроме того, недавно Россия договорилась сыграть со 184 сборной в рейтинге ФИФА – командой Брунея, которая отправила резервный состав для участия с россиянами.

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