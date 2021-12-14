ФИФА опубликовала список кандидатов в символическую команду мира: в состав входят 23 игрока

Міжнародна федерація футболу опублікувала розширений список гравців, які зможуть потрапити до символічної команди. Остаточні результати голосування будуть оприлюдненні 17 січня на церемонії The Best.

Мбаппе, Неймар и Месси - фото с сайта "ПСЖ"

Як передає football24.ua, в око впадає відсутність найкращого бомбардира та асистента АПЛ 2021/22 Мохамеда Салаха. При тому, що є Неймар. Також не зрозуміло, до чого тут 38-річний Дані Алвеса, який останнім часом не грав на найвищому рівні. Крім того, можуть викликати питання і Серхіо Бускетс та Френкі де Йонг із кризової "Барселони".

І так, список гравців:

Воротарі: Аліссон Беккер, Джанлуїджі Доннарумма, Едуар Менді.

Захисники: Давід Алаба, Жорді Альба, Трент Александер-Арнольд, Дані Алвес, Леонардо Бонуччі, Рубен Діаш.

Півзахисники: Серхіо Бускетс, Кевін де Брюйне, Бруну Фернандеш, Френкі де Йонг, Жоржінью, Н'голо Канте.

Нападники: Карім Бензема, Кріштіану Роналду, Ерлінг Холанд, Роберт Лєвандовскі, Ромелу Лукаку, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Неймар.

У свою чергу, зовсім не так давно, Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) опубліковала символічної збірної світу, складеної з молодих гравців віком до 20 років. Організація визначила по одному найкращому гравцю за кожним з його амплуа: ТОП-10 із них представляють Європу, а ще один – Латинську Америку.

Для визначення кращих, аналітики IFFHS використовували ігрову схему, яка останнім часом дедалі популярніша — 1-3-4-3.

І так: Воротар: Анатолій Трубін (Україна/"Шахтар").

Захисники: Бенуа Бадіашіль (Франція/"Монако"), Ерік Гарсія (Іспанія/"Барселона"), Нуну Мендеш (Португалія/ПСЖ).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Англія/"Боруссія" Д), Педрі (Іспанія/"Барселона"), Едуардо Камавінга (Франція/"Реал"), Букайо Сака (Англія/"Арсенал").

Форварди: Родріго (Бразилія/"Реал"), Мейсон Грінвуд (Англія/МЮ), Джамал Мусіала (Німеччина/"Баварія").

Раніше інформаційний портал "Коментарі" повідомляв про те, що український голкіпер увійшов до основи молодіжної збірної світу з футболу.





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