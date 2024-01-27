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"Эвертон" против "Лутона": где смотреть матч Кубка Англии

На прошлой стадии "Эвертон" Миколенко прошел "Кристалл Пелас"

сегодня, 13:57
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня пройдут еще шесть матчей 1/16 Кубка Англии по футболу. В одном из поединков "Эвертон" Виталия Миколенко будет принимать "Лутон". Где смотреть игру с участием украинца, читайте в материале "Комментариев".

"Эвертон" против "Лутона": где смотреть матч Кубка Англии

Миколенко перед матчем. Фото прес-служба Эвертона

Где посмотреть матч

Игру Эвертона против Лутона можно будет посмотреть на платформах Megogo и Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписки. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 1/16 Кубка Англии.

25 января, четверг

  • "Борнмут" — "Свонси" 5:0

26 января, пятница

  • "Бристоль Сити" – "Ноттингем" 0:0

  • "Челси" – "Астон Вилла" 0:0

  • "Шеффилд Венсдей" — "Ковентри" 1:1

  • "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 0:1

27 января, суббота

  • 14:30. "Ипсвич" — "Мейдстоун"

  • 17:00. "Эвертон" — "Лутон"

  • 17:00. "Лестер" — "Бирмингем"

  • 17:00. "Лидс" — "Плимут"

  • 17:00. "Шеффилд" — "Брайтон"

  • 21:00. "Фулгем" – "Ньюкасл"

28 января, воскресенье

  • 13:45. "Вест Бромвич" — "Вулвергемтпон"

  • 16:00. "Уотфорд" — "Саутгемптон"

  • 16:00. "Ливерпуль" — "Норвич"

  • 18:30. "Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед"

29 января, понедельник

  • 21:30. "Блэкберн" — "Рексем"

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Читайте также, что вчера во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.



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Источник: https://comments.ua/ua
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