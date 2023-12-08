"Эвертон" дома разгромил "Ньюкасл": видео голов



















Вчера в матче 15 тура английской Премьер-лиги "Эвертон" победил "Ньюкасл" со счетом 3:0. Украинец Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды. Обзор голов и интересных моментов смотрите в материале "Комментариев".



Миколенко перед матчем. Фото прес-служба "Эвертона"

Состав "Эвертона": Брентвейт, Гаррисон, Гуе, Дукуре, Калвер-Льюин, Коулмен (К), Макнил, Миколенко, Пикфорд (В), Тарковски, Янг.

Состав "Ньюкасла": Альмирон, Гимараес, Гордон, Дубравка (В), Жолинтон, Исаак, Ласселс (К), Ливраменто, Майли, Трипьер, Шер.

Голы: Макнил 79, Дукуре 86, Бето 90+6.

Предупреждение: Гую, Калвер-Льюин, Бето, Шон Дайч (тренер) – все "Эвертон".





Результаты всех матчей 15 тура английской Премьер-лиги

5 декабря, вторник

21:30 "Вулвергемтпон" 1:0 "Бернли"

22:15 "Лутон" 3:4 "Арсенал"

6 декабря, среда

21:30 "Брайтон" 2:1 "Брентфорд"

21:30 "Кристалл Пелес" 0:2 "Борнмут"

21:30 "Фулгэм" 5:0 "Ноттингем"

21:30 "Шеффилд" 0:2 "Ливерпуль"

22:15 "Астон Вилла" 1:0 "Манчестер Сити"

22:15 "Манчестер Юнайтед" 2:1 "Челси"

7 декабря, четверг

21:30. "Эвертон" 3:0 "Ньюкасл"

22:15. "Тоттенхэм" 1:2 "Вест Хэм"

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