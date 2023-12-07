"Эвертон" - "Ньюкасл": где смотреть игру с участием Миколенко

Сегодня в рамках 15 тура английской Премьер-лиги Эвертон будет принимать Ньюкасл. В составе "ирисок" играет Виталий Миколенко. Где смотреть матч с участием украинца читайте в материале "Комментариев".



Миколенко перед матчем. Фото прес-служба "Эвертона"

Где будут транслировать матч

Игру Эвертон – Ньюкасл можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports, при условии если у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 21:30.

Все матчи 15 тура английской Премьер-лиги

5 декабря, вторник

21:30 "Вулвергемтпон" 1:0 "Бернли"

22:15 "Лутон" 3:4 "Арсенал"

6 декабря, среда

21:30 "Брайтон" 2:1 "Брентфорд"

21:30 "Кристалл Пелес" 0:2 "Борнмут"

21:30 "Фулхэм" 5:0 "Ноттингем"

21:30 "Шеффилд" 0:2 "Ливерпуль"

22:15 "Астон Вилла" 1:0 "Манчестер Сити"

22:15 "Манчестер Юнайтед" 2:1 "Челси"

7 декабря, четверг

21:30. "Эвертон" — "Ньюкасл"

22:15. "Тоттенхэм" — "Вест Хэм"

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