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Это шокировало испанских журналистов: в Сербии выставили танк с русской символикой войны (ВИДЕО)

Танк с литерой Z стоит перед стадионом футбольного клуба "Црвена Звезда" в Сербии.

сегодня, 11:30
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Slava Kot

Это шокировало испанских журналистов: в Сербии выставили танк с русской символикой войны (ВИДЕО)

Танк с буквой Z перед стадионом "Црвены Звезды"

6 ноября состоялся матч Лиги чемпионов между "Црвеной Звездой" и "Барселоной". Испанские журналисты издания "Sport", приехавшие на игру на стадион "Райко Митич" в Белграде, были в шоке. На площади перед входом к стадиону стоял танк. Кроме того, он был разрисован буквой Z – символом российской военной агрессии против Украины.

На видео, которое распространилось в социальных сетях, испанский журналист удивленно спрашивает, приходилось ли когда-либо фанатам футбола видеть танк у стадиона. Корреспондент издания "Sport" задается только одним вопросом, почему?

Также испанского журналиста удивило большое количество людей в форме, находившихся вблизи стадиона. Как впоследствии стало известно, это не солдаты, а специальные полицейские, всегда посещающие футбольные матчи "Црвены Звезды".

Игра между "Црвеной Звездой" и "Барселоной" закончилась разгромной победой испанской команды со счетом 2:5.

Танк советского производства Т-55 был установлен перед стадионом "Црвены Звезды" в 2019 году. В клубе указывают, что танк был выведен из эксплуатации и используется как символ, которым команда поддерживает боевой дух игроков и болельщиков. Однако во время установки танка на нем не присутствовали буквы Z, ставшие символом России в войне против Украины. Буквы Z были замечены на танке вблизи сербского стадиона, по меньшей мере, с августа 2024 года.

Это шокировало испанских журналистов: в Сербии выставили танк с русской символикой войны (ВИДЕО) - фото 2

Фото: NRK

"Црвена Звезда" — самый титулованный клуб Сербии, в общей сложности завоевавший 66 титулов, в том числе 33 национальных первенства и 26 национальных кубка. После дисквалификации команд из России "Црвена Звезда" провела товарищеский матч против Зенита в Санкт-Петербурге, а позже команды сыграли в Белграде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спонсором "Црвены Звезды" выступает компания "Газпром".

Также "Комментарии" писали о том, как небольшая азиатская страна унизила Россию.



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