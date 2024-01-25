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Еще один кубковый матч для Мудрика: где смотреть игру "Челси" против "Астон Виллы"

Челси вместе с Мудриком вышел в финал Кубка английской лиги

сегодня, 17:36
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня начинается этап 1/16 Кубка Англии по футболу. А уже завтра зрителей ждет интересный матч между "Челси" и "Астон Виллой" Где и когда смотреть поединок с участием Михаила Мудрика, читайте в материале "Комментариев".

Еще один кубковый матч для Мудрика: где смотреть игру "Челси" против "Астон Виллы"

Мудрик на тренировке. Фото прес-служба ФК Челси

Где посмотреть матч

Игру Челси против Астон Виллы можно будет посмотреть на платформах Megogo и Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписки. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 1/16 Кубка Англии.

25 января, четверг

  • 21:45. "Борнмут" — "Свонси"

26 января, пятница

  • 21:45. "Бристоль Сити" — "Ноттингем"

  • 21:45. "Челси" — "Астон Вилла"

  • 21:45. "Шеффилд Венсдей" — "Ковентри"

  • 22:00. "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити"

27 января, суббота

  • 14:30. "Ипсвич" — "Мейдстоун"

  • 17:00. "Эвертон" — "Лутон"

  • 17:00. "Лестер" — "Бирмингем"

  • 17:00. "Лидс" — "Плимут"

  • 17:00. "Шеффилд" — "Брайтон"

  • 21:00. "Фулгем" – "Ньюкасл"

28 января, воскресенье

  • 13:45. "Вест Бромвич" — "Вулвергемтпон"

  • 16:00. "Уотфорд" — "Саутгемптон"

  • 16:00. "Ливерпуль" — "Норвич"

  • 18:30. "Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед"

29 января, понедельник

  • 21:30. "Блэкберн" — "Рексем"

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.



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Источник: https://comments.ua/ua
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