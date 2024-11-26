Эрлинг Холанд может попасть в тюрьму: детали

Звезда мирового футбола, нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может оказаться на сутки в тюрьме из-за неуплаченного штрафа в Швейцарии. Как сообщают издания Blick, Dagbladet и Aftonbladet, футболиста могут задержать во время следующего визита в страну из-за отказа выполнить юридические обязательства.

Эрлинг Холанд. Фото из открытых источников

Как пишут швейцарские СМИ, суть проблемы заключается в штрафе, полученном Эрлингом Холандом за нарушение правил дорожного движения. Сумма составляет 60 швейцарских франков, что соответствует примерно 65 евро. Несмотря на то, что это мизерная сумма для игрока, зарабатывающего миллионы долларов в год, Эрлинг Холланд проигнорировал многочисленные напоминания о необходимости уплаты.

Согласно законодательству Швейцарии, отказ платить штраф может привести к краткосрочному тюремному заключению. Специалисты утверждают, что такие случаи происходят редко, но формально законодательство позволяет заключить в тюрьму Холанда на один день.

Частые визиты Холанда в Швейцарию связаны с его отцом Альф-Инге Холандом, переехавшим в страну в 2023 году. Ожидается, что футболист может посетить отца во время рождественских праздников и урегулирования инцидент заплатив штраф.

Ситуация вызвала удивление и шутки у футбольных фанатов. В соцсетях обсуждают, как небольшой штраф может привести к таким последствиям для звезды футбола. Представители Холанда не комментируют ситуацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ФИФА приняла ключевое решение. В нем говорится о россиянах.

Также "Комментарии" писали о лучших футболистах, которые никогда не выигрывали "Золотой мяч".