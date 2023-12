"Эмполи" – "Лацио": обзор матча

Вчера состоялся матч 17 тура итальянской Серии А между "Эмполи" и "Лацио", за которую. Обзор самых интересных моментов и голов смотрите в материале "Комментариев".



Коваленко во время матча. Фото с открытых источников

Обзор матча





Игра Коваленко

Виктор появился на поле на 62-й минуте встречи. Украинец получил оценку от Whoscored 6,1.

Все матчи 17 тура Серии А

22.12.2023 19:30 "Эмполи" — Лацио"

22.12.2023 19:30 "Сассуоло — "Дженоа"

22.12.2023 21:45 "Монца" — "Фиорентина"

22.12.2023 21:45 "Солернитана" — "Милан"

23.12.2023 13:30 "Фрозиноне" — "Ювентус"

23.12.2023 16:00 "Болонья" — "Аталанта"

23.12.2023 16:00 "Торино" — "Удинезе"

23.12.2023 19:00 "Верона" — "Кальяри"

23.12.2023 19:00 "Интер" — "Лечче"

23.12.2023 21:45 "Рома" — "Наполи"

Положение в турнирной таблице перед 17 туром

Лидирует в турнирной таблице "Интер", который имеет 41 очко. С отставанием в 5 очков от лидера на втором месте размещался туринский "Ювентус". Следом за ним следует "Милан" с 32 зачетными баллами. Зону Лиги чемпионов неожиданно замыкает "Болонья", имеющая 28 очков. Претенденты на вылет: "Эмполи" Коваленко (18 место, 12 очков), "Верона" (19 место 11 очков), "Салернитана" (20 место, 8 очков).

Напомним, что вчера в финале Клубного чемпионата мира встречались победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и обладатель Кубка Либертадорес "Флуминенсе". Обзор матча смотрите в материале "Комментариев".

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.