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"Эмполи" – "Лацио": обзор матча

"Эмполи" Виктора Коваленко продолжает находиться в зоне вылета

сегодня, 15:21
Автор:
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Куров Артем
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Вчера состоялся матч 17 тура итальянской Серии А между "Эмполи" и "Лацио", за которую. Обзор самых интересных моментов и голов смотрите в материале "Комментариев".

"Эмполи" – "Лацио": обзор матча

Коваленко во время матча. Фото с открытых источников

Обзор матча


Игра Коваленко

Виктор появился на поле на 62-й минуте встречи. Украинец получил оценку от Whoscored 6,1.

Все матчи 17 тура Серии А

  • 22.12.2023 19:30 "Эмполи" — Лацио"

  • 22.12.2023 19:30 "Сассуоло — "Дженоа"

  • 22.12.2023 21:45 "Монца" — "Фиорентина"

  • 22.12.2023 21:45 "Солернитана" — "Милан"

  • 23.12.2023 13:30 "Фрозиноне" — "Ювентус"

  • 23.12.2023 16:00 "Болонья" — "Аталанта"

  • 23.12.2023 16:00 "Торино" — "Удинезе"

  • 23.12.2023 19:00 "Верона" — "Кальяри"

  • 23.12.2023 19:00 "Интер" — "Лечче"

  • 23.12.2023 21:45 "Рома" — "Наполи"

Положение в турнирной таблице перед 17 туром

Лидирует в турнирной таблице "Интер", который имеет 41 очко. С отставанием в 5 очков от лидера на втором месте размещался туринский "Ювентус". Следом за ним следует "Милан" с 32 зачетными баллами. Зону Лиги чемпионов неожиданно замыкает "Болонья", имеющая 28 очков. Претенденты на вылет: "Эмполи" Коваленко (18 место, 12 очков), "Верона" (19 место 11 очков), "Салернитана" (20 место, 8 очков).

Напомним, что вчера в финале Клубного чемпионата мира встречались победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и обладатель Кубка Либертадорес "Флуминенсе". Обзор матча смотрите в материале "Комментариев".

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A6TCY8TmocM
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