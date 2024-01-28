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"Дженоа" с Малиновским одержала волевую победу над "Лечче" (ВИДЕО)

Малиновский в шестой раз подряд вышел в стартовом составе "Дженоа"

сегодня, 17:03
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в рамках 22 тура итальянской Серии А Дженоа Руслана Малиновского дома принимал Лечче. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого матча.

"Дженоа" с Малиновским одержала волевую победу над "Лечче" (ВИДЕО)

Малиновский во время матча. Фото с открытых источников


Расписание всех матчей 22 тура итальянской Серии А

26 января, пятница

  • 21:45 "Кальяри" — "Торино" 1:2

27 января, суббота

  • 16:00 "Аталанта" — "Удинезе" 2:0

  • 19:00 "Ювентус" — "Эмполи" 1:1

  • 21:45 "Милан" — "Болонья" 2:2

28 января, воскресенье

  • 13:30 "Дженоа" — "Лечче" 2:1

  • 16:00 "Верона" — "Фрозиноне"

  • 16:00 "Монца" — "Сассуоло"

  • 19:00 "Лацио" — "Наполи"

  • 21:45 "Фиорентина" — "Интер"

29 января, понедельник

  • 21:45 "Солернитана" — "Рома"

Турнирная таблица Серии А перед 22 туром

Лидирует в турнирной таблице "Ювентус", который имеет 52 очка. С отставанием в 1 балл и матчем в запасе от "старой синьоры" на втором месте располагался миланский "Интер". Следом за ним следует "Милан" с 45 очками. Зону Лиги чемпионов замыкает "Фиорентина", которая имеет 34 балла. Претенденты на вылет: "Верона" (18 место, 17 очков), "Эмполи" Коваленко (19 место 16 очков), "Салернитана" (20 место, 12 очков).

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xeqnnmw9njQ
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