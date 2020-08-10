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Главная Новости Спорт футбол Двое основных игроков киевского "Динамо" заразились коронавирусом
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Двое основных игроков киевского "Динамо" заразились коронавирусом

Назарий Русин и Роман Вантух сдали положительный тест на коронавирус

10 августа 2020, 00:45
Автор:

Владимир Лавский
Двое основных игроков киевского "Динамо" заразились коронавирусом

Нападающий Назарий Русин, полузащитник Роман Вантух и один из игроков юношеской системы киевского "Динамо" заразились коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуб

Сначала повторный тест провели Русину, у которого были симптомы заболевания, и результат оказался положительным. Затем в экстренном порядке все футболисты и работники клуба прошли ПЦР-тестирование, которое подтвердило еще два случая. 

На данный момент все трое отправились на двухнедельный карантин. 

Сам Русин не так давно вернулся в расположение команды после свадьбы, которую отгулял во Львове, седьмого августа. 

Как ранее сообщали "Комментарии", за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностирован у 1199 человек. Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса. 

Также за прошлые сутки 18 человек умерло от Covid-19 и сразу 37 - выздоровели. Всего за время эпидемии в Украине заболели 80 949 человек, из которых 43 972 - выздоровели. Смертельным коронавирус оказался для 1897 украинцев. 



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