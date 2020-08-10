Двое основных игроков киевского "Динамо" заразились коронавирусом

Нападающий Назарий Русин, полузащитник Роман Вантух и один из игроков юношеской системы киевского "Динамо" заразились коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуб.

Сначала повторный тест провели Русину, у которого были симптомы заболевания, и результат оказался положительным. Затем в экстренном порядке все футболисты и работники клуба прошли ПЦР-тестирование, которое подтвердило еще два случая.

На данный момент все трое отправились на двухнедельный карантин.

Сам Русин не так давно вернулся в расположение команды после свадьбы, которую отгулял во Львове, седьмого августа.

Как ранее сообщали "Комментарии", за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностирован у 1199 человек. Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса.

Также за прошлые сутки 18 человек умерло от Covid-19 и сразу 37 - выздоровели. Всего за время эпидемии в Украине заболели 80 949 человек, из которых 43 972 - выздоровели. Смертельным коронавирус оказался для 1897 украинцев.





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