Донецкий "Шахтер" запустил новое приложение для болельщиков

Донецкий "Шахтер" запустил сервис Shakhtar Club. Как отмечает официальный сайт клуба, это - уникальный шанс стать ближе к команде, заглянуть за кулисы и узнать все, чем живет "Шахтер".

Пользователей сервиса ждет уникальный контент: эксклюзивные интервью с футболистами и тренерами "Шахтера", видео околофутбольной жизни, прямые эфиры, вебинары, новые проекты и множество других сюрпризов. Подписка на Shakhtar Club – уникальные возможности для болельщиков как онлайн, так и офлайн. С момента запуска сервис Shakhtar Club находится на бета-тестировании. Его использование в этот период – бесплатно. Срок тестирования зависит от объемов доработок продукта. Для участия в бета-тестировании необходимо иметь учетную запись на официальном сайте shakhtar.com или в приложении FC Shakhtar и активировать Shakhtar Club BETA.

Во время активации сервиса для проверки валидности банковской карты будет заблокирована сумма в размере 1 гривны. Загрузить приложение FC Shakhtar, активировать сервис Shakhtar Club в iOS или Android и присоединиться к семье ФК "Шахтер" можно прямо сейчас.

Как ранее сообщали "Комментарии", 9 июля умер бывший игрок и тренер донецкого клуба.







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