"Динамо" одолело "Металлист 1925" в результативном матче: видео голов

Рубрики
МЕНЮ
Куров Артем
Киевское "Динамо" победило "Металлист 1925" в перенесенном матче третьего тура украинской Премьер-лиги против. Несмотря на холодную погоду, матч выдался очень богатым на события и голы. Обзор матча и голы смотрите в материале "Комментариев".
Матч Динамо-Металлист 1925. Фото прес-служба Динамо
"Динамо" сразу показало, кто является фаворитом матча. На 11-й минуте Волошин после передачи Буяльского открыл счет в матче. Через 11 минут он уже оформил дубль, сыграв на добивании. Однако на 30 минуте "Металлист 1925" отыграл один мяч усилиями Дмитренко. Окончательный счет первого тайма установил Ванат, который на 34-й минуте забил после подачи с углового от Буяльского. Также к концу тайма игрок гостей Бычек получил вторую желтую и был удален с поля.
Во втором тайме казалось, что "Динамо" в большинстве полностью контролирует матч, но на 71-й минуте Ременюк сократил отставание до минимума. Однако последнее слово было за хозяевами, Супряга после подачи углового сбросил мяч головой, а Дячук расстрелял ворота с нескольких метров.
Благодаря этой победе "Динамо" поднялось на 5 позицию в УПЛ и имеет еще три матча в запасе. "Металлист 1925" остается одиннадцатым.
8 декабря, пятница
15:00 "Полесье" — "Днепр-1"
17:00 "Шахтер" — "Вересок"
9 декабря, суббота
15:00 "Кривбасс" — "Заря"
10 декабря, воскресенье
13:00 "Ворскла" — "Движение"
15:00 "Черноморец" — "Колос"
11 декабря, понедельник
14:00 "Металлист 1925" — "Александрия"
15:00 "Динамо" — "Оболонь"
Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.
Обсуждения
Новости