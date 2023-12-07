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"Динамо" одолело "Металлист 1925" в результативном матче: видео голов

"Динамо" победило трижды подряд под руководством Шовковского и поднялось на 5 позицию в УПЛ

сегодня, 18:44
Автор:
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Куров Артем
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Киевское "Динамо" победило "Металлист 1925" в перенесенном матче третьего тура украинской Премьер-лиги против. Несмотря на холодную погоду, матч выдался очень богатым на события и голы. Обзор матча и голы смотрите в материале "Комментариев".

"Динамо" одолело "Металлист 1925" в результативном матче: видео голов

Матч Динамо-Металлист 1925. Фото прес-служба Динамо

События матча

"Динамо" сразу показало, кто является фаворитом матча. На 11-й минуте Волошин после передачи Буяльского открыл счет в матче. Через 11 минут он уже оформил дубль, сыграв на добивании. Однако на 30 минуте "Металлист 1925" отыграл один мяч усилиями Дмитренко. Окончательный счет первого тайма установил Ванат, который на 34-й минуте забил после подачи с углового от Буяльского. Также к концу тайма игрок гостей Бычек получил вторую желтую и был удален с поля.


Во втором тайме казалось, что "Динамо" в большинстве полностью контролирует матч, но на 71-й минуте Ременюк сократил отставание до минимума. Однако последнее слово было за хозяевами, Супряга после подачи углового сбросил мяч головой, а Дячук расстрелял ворота с нескольких метров.

Благодаря этой победе "Динамо" поднялось на 5 позицию в УПЛ и имеет еще три матча в запасе. "Металлист 1925" остается одиннадцатым.

Матчи выходных в УПЛ

8 декабря, пятница

  • 15:00 "Полесье" — "Днепр-1"

  • 17:00 "Шахтер" — "Вересок"

9 декабря, суббота

  • 15:00 "Кривбасс" — "Заря"

10 декабря, воскресенье

  • 13:00 "Ворскла" — "Движение"

  • 15:00 "Черноморец" — "Колос"

11 декабря, понедельник

  • 14:00 "Металлист 1925" — "Александрия"

  • 15:00 "Динамо" — "Оболонь"

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W3RtOl27D3k
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