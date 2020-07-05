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Главная Новости Спорт футбол "Динамо Киев" потерял легенду: сегодня скончался выдающийся футболист
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"Динамо Киев" потерял легенду: сегодня скончался выдающийся футболист

Футболист и тренер ФК "Динамо Киев" Владимир Трошкин скончался от остановки сердца в возрасте 73-х лет

сегодня, 21:58
Автор:

Екатерина Белоброва
"Динамо Киев" потерял легенду: сегодня скончался выдающийся футболист

Сегодня в возрасте 73-х лет из жизни ушел легендарный украинский футболист, тренер команды "Динамо Киев" и обладатель Суперкубка Европы Владимир Трошкин. Об этом сообщается на сайте Украинской Ассоциации футбола.

Отмечается, что для всего украинского сообщества футбола это колоссальная утрата, так как Трошкин за свою карьеру успел много вложить в этот вид спорта, некоторое время возглавлял Комитет по вопросам статуса и трансферов футболистов Украинской ассоциации футбола.

"От имени президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко и всей футбольной семьи Украины выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Владимира Николаевича. вечная память", - указано в сообщении УАФ.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что легендарный футболист Андрей Шевченко продлил контракт с национальной сборной в качестве тренера

"Могу заверить, что остаюсь в сборной. У меня с командой осталось незавершенное дело - Евро-2021", - обозначил знаменитый тренер, поясняя причины для своего решения.


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