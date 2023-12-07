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"Динамо" Киев - "Металлист 1925": где смотреть перенесенный матч УПЛ

"Динамо" идет на шестой позиции в УПЛ, но имеет четыре матча в запасе

сегодня, 12:05
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня киевское "Динамо" сыграет перенесенный матч третьего тура украинской Премьер-лиги против "Металлиста 1925". Игра будет проходить на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского в Киеве. Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".

"Динамо" Киев - "Металлист 1925": где смотреть перенесенный матч УПЛ

Матч Динамо-Металлист 1925. Фото прес-служба Динамо

Где смотреть матч

Игру "Динамо" Киев — "Металлист 1925" можно будет посмотреть на телеканале 2+2. Начало матча в 15.00.


Матчи выходных в УПЛ

8 декабря, пятница

  • 15:00 "Полесье" — "Днепр-1"

  • 17:00 "Шахтер" — "Верес"

9 декабря, суббота

  • 15:00 "Кривбасс" — "Заря"

10 декабря, воскресенье

  • 13:00 "Ворскла" — "Рух"

  • 15:00 "Черноморец" — "Колос"

11 декабря, понедельник

  • 14:00 "Металлист 1925" — "Александрия"

  • 15:00 "Динамо" — "Оболонь"

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Источник: https://upl.ua/ua
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