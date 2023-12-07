"Динамо" - "Металлист 1925": стартовые составы на матч

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Куров Артем
Сегодня киевское "Динамо" сыграет перенесенный матч третьего тура украинской Премьер-лиги против "Металлиста 1925". Игра будет проходить на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского в Киеве. Стали известны стартовые составы команд, передают "Комментарии".
Матч Динамо-Металлист 1925. Фото прес-служба Динамо
Состав "Динамо": Бражко, Буяльский (К), Ванат, Волошин, Дубинчак, Дячук, Кабаев, Нещерет (В), Сирота, Тимчик, Шапаренко.
Состав "Металлиста": Ари Моура, Бычек, Габелок, Дмитренко, Капинус, Мартынюк, Сидоренко (В), Ткачук, Фарина, Червак.
Игру "Динамо" Киев — "Металлист 1925" можно будет посмотреть на телеканале 2+2. Начало матча в 15.00.
8 декабря, пятница
15:00 "Полесье" — "Днепр-1"
17:00 "Шахтер" — "Верес"
9 декабря, суббота
15:00 "Кривбасс" — "Заря"
10 декабря, воскресенье
13:00 "Ворскла" — "Рух"
15:00 "Черноморец" — "Колос"
11 декабря, понедельник
14:00 "Металлист 1925" — "Александрия"
15:00 "Динамо" — "Оболонь"
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