ЧМ-2026 по футболу: первая сборная прошла на турнир

Сборная Японии по футболу стала первой командой, квалифицировавшейся на чемпионат мира 2026 года.

ЧМ-2026 пройдет в Америке. Фото из открытых источников

Как сообщают СМИ, это произошло после победы над Бахрейном со счетом 2:0 в седьмом туре отборочного этапа. В матче, состоявшемся на стадионе Сайтама, оба гола забили во втором тайме. На 66-й минуте полузащитник Даичи Камада открыл счет, а на 87-й минуте Такефуса Кубо закрепил преимущество японской команды.

Благодаря этой победе страна гарантировала себе место в топ-2 своей отборочной группы, дающей прямую путевку на чемпионат мира. В настоящее время у японской сборной 19 очков после семи матчей, с разницей голов 24:2.

Как известно, чемпионат мира будет проходить в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Мексике. Хозяева турнира автоматически получили места в финальной части чемпионата.

Турнир пройдет с 8 июня по 19 июля 2026 года и станет крупнейшим в истории чемпионатов мира, ведь впервые в нем примут участие 48 команд вместо традиционных 32.

48 команд будут распределены на 12 групп по 4 команды. В 1/16 финала выйдут первые два места из каждой группы и 8 лучших команд среди занявших третьи места. Далее соревнования будут проходить по системе плей-офф до определения чемпиона.

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