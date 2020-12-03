Чемпионы мира по футболу вложат деньги и будут выращивать марихуану

Чемпионы мира 2014 года, которые выступали за сборную Германии — Андре Шюррле и Марио Гетце планируют вложить деньги в ферму по выращиванию каннабиса в медицинских целях. Как пишет издание Bild, футболисты пообщались с другими инвесторами и готовы вложить в этот проект. Также издание называет, что среди возможных инвесторов – еще один бывший футболист Деннис Аого и музыкант Will.I.Am.

Фото из открытых источников

Инвесторы приобретут долю в компании Sanity Group, которая занимается выращиванием каннабиса.

Шюррле завершил профессиональную карьеру в этом году из-за проблем со здоровьем. Гетце прошлым летом покинул "Боруссию" Дортмунд и перебрался в нидерландский ПСВ.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Верхняя палата парламента Канады проголосовала за легализацию марихуаны "для развлечения". За принятие соответствующего законопроекта высказались 52 сенатора, 29 человек проголосовали против, еще двоевоздержались. Для официального вступления закона в силу документ должен получить так называемую королевскую санкцию.

Ранее некоторые сенаторы выступили против подобного шага и включили в законопроект поправки, которым требовалось получить одобрение нижней палаты канадского парламента.













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