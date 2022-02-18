Чемоданное настроение: футболисты киевского Динамо тоже боятся вторжения РФ

Легионеры киевского "Динамо" рассматривают возможность покинуть Украину ввиду угрозы войны. Как передает портал "Комментарии", вингер "бело-синих" Беньямин Вербич в интервью для "Sport Club" прояснил ситуацию.

Беньямин Вербич. Фото: из открытых источников

Футболист рассказал, что тот поток информации, которую ретранслируют СМИ не дают возможности спокойно относиться к происходящему.

Беньямин Вербич признался, что из-за той информации, которая есть в электронных СМИ, неспокойно на душе, ведь раньше все это невозможно было себе представить даже в самом худшем сне.

Словенец отметил, что, если исходить из тех сообщений, которые есть в СМИ, то войны в Украине уже не избежать.

"Война, похоже, уже на носу. Я до сих пор не могу представить, что это произойдет на самом деле", – рассказал словенский футболист.

Беньямин Вербич отметил, что он переживает за свою семью, которая сейчас в Киеве, а он сам за границей. Но есть большая надежда, что ту угрозу, которая сейчас нависла над Украиной, удастся урегулировать исключительно дипломатическим путем, в ходе переговоров выйдя на какое-то дипломатическое соглашение.

Вербич признался, что практически все легионеры столичного украинского клуба рассматривают возможность на какое-то время уехать из Украины, опасаясь, что начнется война.

Что касается общей атмосферы в команде, то футболист отметил, что никто не паникует и все сосредоточены исключительно на тренировках и подготовке команды к новым играм.

Читайте также на портале "Комментарии" — фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич резко высказался о войне РФ против Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!