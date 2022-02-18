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Чемоданное настроение: футболисты киевского Динамо тоже боятся вторжения РФ

Беньямин Вербич прокомментировал напряженную ситуацию от имени всех легионеров "Динамо"

сегодня, 15:36
Автор:

Кравцев Сергей
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Легионеры киевского "Динамо" рассматривают возможность покинуть Украину ввиду угрозы войны. Как передает портал "Комментарии", вингер "бело-синих" Беньямин Вербич в интервью для "Sport Club" прояснил ситуацию.

Чемоданное настроение: футболисты киевского Динамо тоже боятся вторжения РФ

Беньямин Вербич. Фото: из открытых источников

Футболист рассказал, что тот поток информации, которую ретранслируют СМИ не дают возможности спокойно относиться к происходящему. 

Беньямин Вербич признался, что из-за той информации, которая есть в электронных СМИ, неспокойно на душе, ведь раньше все это невозможно было себе представить даже в самом худшем сне.

Словенец отметил, что, если исходить из тех сообщений, которые есть в СМИ, то войны в Украине уже не избежать. 

"Война, похоже, уже на носу. Я до сих пор не могу представить, что это произойдет на самом деле", – рассказал словенский футболист.

Беньямин Вербич отметил, что он переживает за свою семью, которая сейчас в Киеве, а он сам за границей. Но есть большая надежда, что ту угрозу, которая сейчас нависла над Украиной, удастся урегулировать исключительно дипломатическим путем, в ходе переговоров выйдя на какое-то дипломатическое соглашение.

Вербич признался, что практически все легионеры столичного украинского клуба рассматривают возможность на какое-то время уехать из Украины, опасаясь, что начнется война.

Что касается общей атмосферы в команде, то футболист отметил, что никто не паникует и все сосредоточены исключительно на тренировках и подготовке команды к новым играм. 

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Источник: https://sportklub.n1info.si/nogomet/v-vrtincu-starsevstva-pretece-vojne-in-zanimivih-ponudb/
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