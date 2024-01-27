"Челси" и Мудрика ждет переигровка 1/16 Кубка Англии: обзор матча "синих" против Астон Виллы



















Вчера в 1/16 финала Кубка Англии встречались "Челси" и "Астон Вилла". За 90 минут игры команды не смогли обнаружить более сильного, поэтому их ждет переигровка. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов матча.

Мудрик на тренировке. Фото прес-служба ФК Челси





Расписание и результаты всех матчей 1/16 Кубка Англии

25 января, четверг

"Борнмут" — "Свонси" 5:0

26 января, пятница

"Бристоль Сити" – "Ноттингем" 0:0

"Челси" – "Астон Вилла" 0:0

"Шеффилд Венсдей" — "Ковентри" 1:1

"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 0:1

27 января, суббота

14:30. "Ипсвич" — "Мейдстоун"

17:00. "Эвертон" — "Лутон"

17:00. "Лестер" — "Бирмингем"

17:00. "Лидс" — "Плимут"

17:00. "Шеффилд" — "Брайтон"

21:00. "Фулгем" – "Ньюкасл"

28 января, воскресенье

13:45. "Вест Бромвич" — "Вулвергемтпон"

16:00. "Уотфорд" — "Саутгемптон"

16:00. "Ливерпуль" — "Норвич"

18:30. "Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед"

29 января, понедельник

21:30. "Блэкберн" — "Рексем"

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