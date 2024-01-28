Центральный матч тура Серии А: где смотреть игру между "Фиорентиной" и "Интером"

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Куров Артем
Сегодня в центральном матче 22 тура итальянской Серии А "Фиорентина" дома будет принимать "Интер". Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".
Мартинес празднует гол. Фото прес-служба Интера
Игру между Фиорентиной и Интером можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
26 января, пятница
21:45 "Кальяри" — "Торино" 1:2
27 января, суббота
16:00 "Аталанта" — "Удинезе" 2:0
19:00 "Ювентус" — "Эмполи" 1:1
21:45 "Милан" — "Болонья" 2:2
28 января, воскресенье
13:30 "Дженоа" — "Лечче"
16:00 "Верона" — "Фрозиноне"
16:00 "Монца" — "Сассуоло"
19:00 "Лацио" — "Наполи"
21:45 "Фиорентина" — "Интер"
29 января, понедельник
21:45 "Солернитана" — "Рома"
Лидирует в турнирной таблице "Ювентус", который имеет 52 очка. С отставанием в 1 балл и матчем в запасе от "старой синьоры" на втором месте располагался миланский "Интер". Следом за ним следует "Милан" с 45 очками. Зону Лиги чемпионов замыкает "Фиорентина", которая имеет 34 балла. Претенденты на вылет: "Верона" (18 место, 17 очков), "Эмполи" Коваленко (19 место 16 очков), "Салернитана" (20 место, 12 очков).
Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.
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