"Брентфорд" против "Ноттингема": где смотреть матч АПЛ с участием Ярмолюка

Завтра начнется вторая часть 21 тура английской Премьер-лиги. В одном из матчей сыграют "Брентфорд" и "Ноттингем". Первые пять поединков тура прошли в минувшие выходные. Где смотреть матч с участием украинца, читайте в материале "Комментариев".



Ярмолюк во время матча. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Игру Брентфорда против Ноттингема можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports при условии если у вас есть подписка. Начало матча завтра в 19:30 по киевскому времени.

Расписание и результаты всех матчей 21 тура АПЛ

Пятница, 12 января

21:45 "Бернли" — "Лутон" 1:1

Суббота, 13 января

14:30 "Челси" — "Фулхэм" 1:0

19:30 "Ньюкасл" — "Манчестер Сити" 2:3

Воскресенье, 14 января

"Эвертон" — "Астон Вилла" 0:0

"Манчестер Юнайтед" — Тоттенхэм" 2:2

Суббота, 20 января

"Арсенал" — "Кристалл Пелас"

"Брентфорд" — "Ноттингем"

Воскресенье, 21 января

"Шеффилд Юнайтед" — "Вест Хэм"

"Борнмут" — "Ливерпуль"

Понедельник, 22 января

"Брайтон" — "Вулверхэмптон"

Турнирная таблица АПЛ перед 21 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 45 очков. Далее следует сенсационная "Астон Вилла", а на два балла меньше и идущий третьим матч в запасе у "Манчестер Сити". Топ-4 замыкает "Арсенал" Зинченко, у него 37 очков. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине — на 10 позиции и имеет 28 зачетных баллов. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. "Брентфорд" Ярмолюка 16-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 17 позициях соответственно.

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