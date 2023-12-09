"Борнмут" Забарного против "МЮ": где смотреть матч АПЛ

Сегодня в английской Премьер-лиге состоится матч 16 тура между Манчестер Юнайтед и Борнмутом. Обе команды находятся в хорошей форме, потому ожидается интересный поединок. Где смотреть матч АПЛ с участием украинца, читайте в материале "Комментариев".



Забарный во время матча. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Игру Манчестер Юнайтед – Борнмут можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports или Megogo при условии, что у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 21:30.

Все матчи 16 тура английской Премьер-лиги

9 декабря, суббота

14:30. "Кристалл Пелес" — "Ливерпуль"

17:00. "Брайтон" — "Бернли"

17:00. "Вулвергемптон" — "Ноттингем"

17:00. "Манчестер Юнайтед" — "Борнмут"

17:00. "Шеффилд" — "Брентфорд"

19:30. "Астон Вилла" — "Арсенал"

10 декабря, суббота

16:00. "Эвертон" — "Челси"

16:00. "Лутон" — "Манчестер Сити"

16:00. "Фулгем" — "Вест Гэм"

18:30. "Тоттенхэм" — "Ньюкасл"

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Напомним, что в 15 туре английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на домашнем стадионе уступил "Вест Гему" со счетом 1:2. Как сообщают аналитики Opta, "шпоры" установили антирекорд АПЛ.



