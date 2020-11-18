Болельщики нашли крайних в отмене матча Лиги наций, вспомнив про динамовцев

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Елизавета Черных
Как известно, санитарный врач Люцерна принял решение отправить украинскую сборную по футболу на карантин, хотя многие посчитали данное решение ошибочным и даже заангажированным. В связи с этим долгожданный матч "Украина-Швейцария" так и не состоится.
ФОТО: Из открытых источников
Он также заявил, что наша команда была готова к матчу, и в составе украинской сборной было 13 здоровых игроков.
Известно, что дальнейшая судьба отмененного матча будет в руках УЕФА, которая якобы не рассматривает его перенос, а будет полагаться на жеребьевку. По мнению экспертов, ее итог может принести украинской сборной как победу, так и поражение, так и ничью.
Большинство футбольных болельщиков высказывает поддержку в адрес игроков нашей сборной, однако, нашлись и недоброжелатели, которые припоминают, что первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы у игроков "Динамо". Их Игорь Суркис "пафосно доставлял на мини-чартере в Киев" ночью с 14 на 15 ноября:
К слову, даже Луческу упрекал Суркиса в несоблюдении карантинных норм и недостаточном противостоянии "ковиду".
"Но как бы там ни было, поиск крайних — последнее дело. И в сборной никто и никогда не делит игроков на клубы, потому что это "одна семья", — подчеркнул недавно в одном из своих постов пресс-атташе национальной команди Александр Гливинский.
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