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Болельщики нашли крайних в отмене матча Лиги наций, вспомнив про динамовцев

Диванные критики обвиняют игроков "Динамо" в несостоявшемся матче "Украина-Швейцария"

сегодня, 20:20
Автор:

Елизавета Черных

Как известно, санитарный врач Люцерна принял решение отправить украинскую сборную по футболу на карантин, хотя многие посчитали данное решение ошибочным и даже заангажированным. В связи с этим долгожданный матч "Украина-Швейцария" так и не состоится. 

Болельщики нашли крайних в отмене матча Лиги наций, вспомнив про динамовцев

ФОТО: Из открытых источников

"Этой дискуссии можно было избежать, если бы врач кантона Люцерн не принял ошибочное решение. Например, можно было перенести матч на 18 ноября и еще раз протестировать сборную Украины.... Любое решение по матчу, которое решит судьбу победителя не на поле, будет несправедливым. Жеребьевка может даже быть не в пользу Швейцарии", — заявил бывший президент УПЛ Томас Гримм. 

Он также заявил, что наша команда была готова к матчу, и в составе украинской сборной было 13 здоровых игроков. 

Известно, что дальнейшая судьба отмененного матча будет в руках УЕФА, которая якобы не рассматривает его перенос, а будет полагаться на жеребьевку. По мнению экспертов, ее итог может принести украинской сборной как победу, так и поражение, так и ничью.

Большинство футбольных болельщиков высказывает поддержку в адрес игроков нашей сборной, однако, нашлись и недоброжелатели, которые припоминают, что первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы у игроков "Динамо". Их Игорь Суркис "пафосно доставлял на мини-чартере в Киев" ночью с 14 на 15 ноября:

"Вместо того, чтобы самолеты гонять ради пиара, нужно было мер придерживаться в клубе", "В "Динамо" бардак, заразились сами, свалили всю сборную", — с возмущением пишут болельщики.

К слову, даже Луческу упрекал Суркиса в несоблюдении карантинных норм и недостаточном противостоянии "ковиду".

"Но как бы там ни было, поиск крайних — последнее дело. И в сборной никто и никогда не делит игроков на клубы, потому что это "одна семья", — подчеркнул недавно в одном из своих постов пресс-атташе национальной команди Александр Гливинский.






 


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Источник: https://www.capital.ua/ru/news/148267-pervymi-zarazhyonnymi-v-natsionalnoy-sbornoy-stali-dinamovtsy-bolelschiki-nashli-kraynikh
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